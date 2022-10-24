. Овнов ждет исцеление, а Козерогов щедрые подарки: какой день недели с 24 по 30 октября 2022 года станет удачным для каждого знака зодиака

Неделя с 24 по 30 октября 2022 года будет отмечена чередой важных астрологических событий. Начало коридора затмений, активность ретроградного Марса и Плутона внесут коррективы в жизнь многих людей. Это кармическое время, которое каждый должен постараться пережить с минимальными потерями. У каждого знака зодиака в этот период будет свой, наиболее удачный день, возможности которого нужно обязательно использовать по максимуму.

Овен





Самый удачный день недели у Овна — понедельник, 24 октября. В этот день у представителей этого знака зодиака может произойти событие, которое благоприятно повлияет на всю последующую жизнь. Возможно, это будет исцелением, которое поможет отчетливо увидеть перспективы и сделать первый шаг в направлении их правильного использования.

Телец





Тельцам нужно использовать благоприятный момент в четверг, 27 октября. В этот день Меркурий находится в Весах — это одно из самых сильных его положений. Он активирует ту часть вашей жизни, которая отвечает за здоровье и духовное благополучие. Сейчас это самый важный аспект, который поможет вернуться к здоровому мышлению и принесет удачу.

Близнецы





У Близнецов самым удачным днем недели станет воскресенье, 30 октября. Ретроградный Марс замедляет негативные процессы в вашей жизни и тормозит их настолько, что может помочь вам не совершить роковую ошибку, связанную с необходимостью выбора. Накануне этого дня будьте внимательны к вещим снам и подсказкам судьбы.

Рак





Неприятности предыдущих месяцев, периодически напоминающие о себе, исчезнут из жизни Раков в пятницу, 28 октября. В этот день произойдет знаковое событие, которое поможет представителям этого знака вернуть веру в себя и способность к рациональному мышлению. Постарайтесь в этот день держать эмоции под контролем.

Лев





Самый удачный день у Львов случится в начале недели, в понедельник, 24 октября. В этот день переплетутся несколько важных тем, связанных с карьерой, финансами и семейными проблемами представителей этого знака зодиака. Все они будут решены самым неожиданным образом под покровительством Хирона — планеты, известной как целитель раненых.

Дева





Если для других знаков зодиака Хирон в Овне создает благоприятные энергии, то Дева при его участии переживет процесс глобальной трансформации. Этот период будет для нее непростой, но счастливый. Поворот событий, который произойдет в субботу, 29 октября, откроет новые возможности и большие перспективы.

Весы





День удачи для Весов на этой неделе выпадает на воскресенье, 30 октября. Вы получите невероятный подарок от своих покровителей и сможете использовать его во благо своей трансформации. Вселенная будет подавать вам знаки, которые очень важно не пропустить. Проявите терпение, события будут развиваться гораздо медленнее, чем вам хотелось бы.

Скорпион





Солнечное затмение, происходящее в вашем знаке зодиака во вторник, 25 октября, принесет массу позитивных изменений в вашу жизнь. Именно вторник станет самым удачным днем недели. Вы сможете воплотить свои давние мечты в реальность, если возьмете на себя ответственность в решении самых важных вопросов и не будете прислушиваться к советам посторонних людей.

Стрелец





На этой неделе Стрельцы будут сосредоточены на своей личной жизни, пытаясь решить трудноразрешимые задачи и восстановить давно утраченные отношения. Возможно, вам это удастся сделать, если вы будете готовы идти на компромиссы. Самый удачный день недели — пятница, 28 октября. В этот день будьте предельно внимательны к знакам судьбы.

Козерог





Самый удачный день недели у Козерога выпадает на вторник, 25 октября. Солнечное затмение, которое у других может вызывать депрессию и уныние, для вас станет благоприятным периодом уединения и размышлений о жизни. Возможно, родившаяся в этот момент идея поможет вам сделать правильный выбор на своем жизненном пути. Будьте готовы в этот день к неожиданным, щедрым подаркам.

Водолей





У Водолея самый благоприятный день недели — понедельник, 24 октября. Это прекрасное время для решения различных бытовых вопросов, важных разговоров и перемирия с членами семьи. Также неплохой день для делового сотрудничества и коммуникаций с нужными людьми. Постарайтесь правильно расставить приоритеты в общении и прислушивайтесь ко мнению других людей.

Рыбы





Рыбы окажутся на пороге глобальных перемен, которые начнутся во вторник, 25 октября. Несмотря на то, что это будет тяжелый день солнечного затмения, он одновременно окажется самым счастливым, потому что поможет избавиться от груза прошлого и выйти на новый жизненный уровень с полной уверенностью в своих силах.