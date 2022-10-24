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Парламентарии РФ примут участие в 30-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

Парламентарии РФ примут участие в 30-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

Российские парламентарии с 24 по 30 октября будет участвовать в 30-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), который состоится в Бангкоке (Таиланд). Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

В рамках форума должны состояться выступления парламентариев РФ в ходе пленарных заседаний, двусторонние встречи с представителями стран-членов АТПФ, а том числе с руководством обеих палат парламента Таиланда. Россия внесла на рассмотрение 30-й сессии форума пять проектов резолюций по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, сотрудничеству в сфере культуры и туризма, цифровой экономике, а также по гендерной тематике.

Возглавит делегацию первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин. Также в нее войдут: первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, член Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, члены Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин и Дина Оюн, зампред Госдумы Сергей Неверов, председатель думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских и член Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Плякин.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил «Парламентской газете», что любые попытки поставить Россию в режим изоляции и ограничений будут жестко пресекаться.

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По материалам: pnp.ru

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