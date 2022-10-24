. Пользователи поделились снимками своих интересных находок из прошлого (17 фото)
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Пользователи поделились снимками своих интересных находок из прошлого (17 фото)

Помогали маме собирать вещи и нашли неоткрытую банку солёных огурцов 1987 года выпускаКто-то назовет эти вещи старым мусором, но для кого-то это будут настоящие сокровища из прошлого, выкинуть которые просто не поднимется рука. Некоторые из этих вещей даже старше тех, кто их нашел. Пользователи из разных уголков Сети решили поделиться с миром снимками "приветов из прошлого". Давайте поглядим, что они нашли.

Помогали маме собирать вещи и нашли неоткрытую банку солёных огурцов 1987 года выпуска


Эта Библия передавалась в моей семье по наследству с 1800-х годов

Эта Библия передавалась в моей семье по наследству с 1800-х годов
Целая коллекция старых фишек

Целая коллекция старых фишек
Корешок билета на «Матрицу» 1999 года, найденный среди вещей

Корешок билета на «Матрицу» 1999 года, найденный среди вещей
А вот что мои бабушка с дедушкой сделали из старой доски для сёрфинга

А вот что мои бабушка с дедушкой сделали из старой доски для сёрфинга
Банка пива из 1975-го, найденная на чердаке

Банка пива из 1975-го, найденная на чердаке
Нашла эту старую доску для спиритических сеансов на чердаке моего 100-летнего дома

Нашла эту старую доску для спиритических сеансов на чердаке моего 100-летнего дома
Нашёл в бабушкиных вещах старый доллар

Нашёл в бабушкиных вещах старый доллар
Нашел MP3-плеер, купленный в 2005 году. А в плеере музыка, которая была загружена в тот же период. Кажется, кто-то вернул себе свой 2005-й.

Нашел MP3-плеер, купленный в 2005 году
Я нашёл отличную окаменелость

Я нашёл отличную окаменелость
Эту книгу Достоевского 1959 года никогда не читали. Было время, когда необходимо было разрезать страницы.

Эту книгу Достоевского 1959 года никогда не читали
Эта серия книг 1963 года называется «История…» и содержит информацию на самые разные темы. Там есть история мореплавания, физики, оружия, ракет, астрономии и т. д. Мне нравится, как они выглядят.

Эта серия книг 1963 года называется «История…» и содержит информацию на самые разные темы
Флакон духов из уранового стекла 1800-х годов

Флакон духов из уранового стекла 1800-х годов
Кружка со Снупи 1958 года

Кружка со Снупи 1958 года
Нашёл этот старый калькулятор на чердаке моей прабабушки

Нашёл этот старый калькулятор на чердаке моей прабабушки
Этот старый неоткрытый Dr Pepper, который я нашёл на чердаке, стал прозрачным и потерял 1/3 своего объёма

Этот старый неоткрытый Dr Pepper, который я нашёл на чердаке, стал прозрачным и потерял 1/3 своего объёма
Эту неиспользованную винтажную мясорубку я нашёл на чердаке нашего нового дома

Эту неиспользованную винтажную мясорубку я нашёл на чердаке нашего нового дома
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По материалам: триникси

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Пользователи поделились снимками своих интересных находок из прошлого (17 фото)
Пользователи поделились снимками своих интересных находок из прошлого
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