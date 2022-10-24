. Пользователи поделились снимками своих интересных находок из прошлого (17 фото)

Вадим Карасев

Кто-то назовет эти вещи старым мусором, но для кого-то это будут настоящие сокровища из прошлого, выкинуть которые просто не поднимется рука. Некоторые из этих вещей даже старше тех, кто их нашел. Пользователи из разных уголков Сети решили поделиться с миром снимками "приветов из прошлого". Давайте поглядим, что они нашли.Помогали маме собирать вещи и нашли неоткрытую банку солёных огурцов 1987 года выпускаЭта Библия передавалась в моей семье по наследству с 1800-х годовЦелая коллекция старых фишекКорешок билета на «Матрицу» 1999 года, найденный среди вещейА вот что мои бабушка с дедушкой сделали из старой доски для сёрфингаБанка пива из 1975-го, найденная на чердакеНашла эту старую доску для спиритических сеансов на чердаке моего 100-летнего домаНашёл в бабушкиных вещах старый долларНашел MP3-плеер, купленный в 2005 году. А в плеере музыка, которая была загружена в тот же период. Кажется, кто-то вернул себе свой 2005-й.Я нашёл отличную окаменелостьЭту книгу Достоевского 1959 года никогда не читали. Было время, когда необходимо было разрезать страницы.Эта серия книг 1963 года называется «История…» и содержит информацию на самые разные темы. Там есть история мореплавания, физики, оружия, ракет, астрономии и т. д. Мне нравится, как они выглядят.Флакон духов из уранового стекла 1800-х годовКружка со Снупи 1958 годаНашёл этот старый калькулятор на чердаке моей прабабушкиЭтот старый неоткрытый Dr Pepper, который я нашёл на чердаке, стал прозрачным и потерял 1/3 своего объёмаЭту неиспользованную винтажную мясорубку я нашёл на чердаке нашего нового дома