. Продюсер Витаса пытается выгородить певца
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Продюсер Витаса пытается выгородить певца

Продюсер Витаса пытается выгородить певца
Певец Витас устроил драку с чиновником в баре. Конфликт между певцом Витасом и чиновником одного из федеральных министерств обсуждается во всех СМИ. После словесной перепалки Витас применил против чиновника газовый баллончик и покинул место ссоры. Пострадаший отправился в травмпункт, где выяснилось, что у него — химический ожог глаз. Продюсер Витаса, Сергей Пудовкин, разъяснил ситуацию. «Столько конфликтов за последнее время, что общая нервозность среди людей и атмосфера вокруг и в каждом из нас на пике, с моей точки зрения. Все это не могло не сказаться», — посетовал продюсер.
После случившегося в караоке-клубе, видимо, последует судебное разбирательство. «Адвокаты сейчас разбираются. Хочется досудебного урегулирования: не мужское это дело — по судам ходить. Я надеюсь, получится. В любом случае надо решать появляющиеся проблемы путем переговоров. Ну а вообще хочется пожать друг другу руки «и в добрый путь на добрые года», как поется в песне. Будем смотреть за развитием событий», — приводит слова Пудовкина издание МК.
# Шоу-бизнес Витас, певец
По материалам: z-aya

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