. Простые рецепты самой вкусной квашенной и соленой капусты

Квашение — далеко не единственный способ заготовки этого полезнейшего овоща. Помимо него весьма распространены соление и маринование. Каждый из методов консервирования имеет свои особенности и придает капусте различные полезные свойства.

Рецепт замечательной соленой капусты





Капуста соленая быстрого приготовления:

капуста белокочанная — 2 кг.

морковь — 3-4 шт. (средние)

чеснок — 1 головка

перец болгарский — 3 шт.

горячая вода — 1 литр

масло растительное — 0,5 стакана

сахар — 0,5 стакана

соль — 2 ст.ложки

перец черный горошком — 5-6 шт.

Приготовление:

Готовится данная заготовка в два этапа. Первым делом необходимо заготовить все овощи. А уже потом приступить к приготовлению маринада или рассола.

Кочан капусты необходимо зачистить от верхних листьев. Промываем под холодной проточенной водой. Даем обсохнуть, уложив её на чистую тканевую салфетку. Затем нарезаем тонкой соломкой.

Морковь зачищаем от шкурки. И натираем через терку среднего размера. Если не поленитесь можно нарезать руками, получится гораздо аппетитней.

Болгарский перец промываем и зачищаем от семян и плодоножки. Делим в длину на две равные части. Затем каждую из них нарезаем полукольцами. Здесь уже старайтесь не мельчить. В среднем толщина одной дольки может доходить до 5 мм.

Чеснок чистим, мельчим его. Можете натереть на терке, но только на мелкой.

Смешиваем все заготовленные овощи в одном тазу. При помешивании необходимо слегка применять физическую силу, как бы надавливая на овощи. Тем самым мы даем им стать немного мягче. Закладываем капусту в трех литровую банку.

Готовим рассол. Для этого вливаем в кастрюлю воду, сюда же всыпаем сахарный песок и соль. Следом заливаем растительное масло и засыпаем перец горошком.

Ставим всю получившуюся массу на огонь и кипятим до полного растворения всех сыпучих ингредиентов. Затем аккуратно вливаем получившийся маринад в банки с резаными овощами. Заливать нужно до самого верха. Если капуста при этом поднимается, аккуратно прижмите её вилкой.

Закрываем заготовку капроновой крышкой и убираем под теплое одеяло, до полного остывания. После можно хранить в холодильнике.

Рецепт вкусной квашеной капусты

Квашеная капуста особенна тем, что вкус свежего овоща при таком методе консервирования практически полностью сохраняется. Более того, такой способ приготовления позволяет получить живой продукт, поскольку все содержащиеся в овоще полезные бактерии не гибнут, как при солении и мариновании.

Многие гурманы любят, когда квашеная капуста пропитана ароматами лаврового листа и душистого перца – это и правда удачный выбор, да еще и с морковкой вприкуску. Итак, нам понадобится:

2–3 кг капусты;

2–3 средних моркови;

15 листьев лавра;

1,5 столовых ложки перца душистого горошком;

1,5 столовых ложки перца черного горошком;

Соль (не йодированная) и вода.

Берем капусту позднего сорта и шинкуем её, трём морковку на крупной терке, перемешиваем все это в большой миске вместе с лаврушкой и перцем. В чистые трехлитровые банки как можно плотнее укладываем готовую смесь. Готовим рассол, которым будем заливать капусту. Для этого перемешиваем 1 литр воды с 1 столовой ложкой соли и 1 столовой ложкой сахара (ложки с горками). Рассола может уйти от 1 литра до 3 литров, всё зависит от количества капусты. Заливаем готовым раствором капусту до горлышка банки, так, чтобы покрыть капусту полностью. Затем накрываем плотно капроновой крышкой и оставляем в комнатной температуре на 3–5 дней. Признаком того, что квашенная капуста приготовилась, будет прекращение процесса брожения: жидкость в банке будет как будто оседать. И еще момент – обязательно ставьте кваситься банку с капустой в миску, так как жидкость из банки в процессе брожения будет подтекать. Подавайте к столу с луком и ароматным малом. Очень вкусно получится!

Какая капуста вкуснее, квашенная и соленая

Из всех типов консервирования капусты самым полезным и мягким считается квашение. У него есть сразу несколько преимуществ. При квашении получается живой продукт, в котором сохраняются все полезные бактерии. Кроме того, в квашеной капусте минимальное содержание соли.

Еще один неоспоримый плюс квашеной капусты — то, что под влиянием молочнокислых бактерий клетчатка становится более мягкой, благодаря чему продукт лучше усваивается. Также она наименее калорийная: в 100 г ее содержится всего 19 ккал. Благодаря столь низкой энергетической ценности это блюдо употребляют те, кто сидит на диете.

По количеству витаминов квашеная капуста даже превосходит свежую. В процессе сбраживания в ней вырабатывается витамин В, существенно увеличивается количество витамина С.