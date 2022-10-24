. Путину доложили о 25 тысячах успешно отраженных атак на сайты госорганов

Вадим Карасев

Чернышенко заявил, что число кибератак на госресурсы выросло в 2022 году на 80 процентов

Интернет-ресурсы государственного сектора России в 2022 году отразили 25 тысяч кибератак. О проведении кибервойсками недружественных стран ударов по госсектору президенту России Владимиру Путину доложил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, сообщается на официальном сайте Кремля.

«25 тысяч, даже больше, кибератак на госресурсы и 1,2 тысячи инцидентов на критической инфраструктуре были успешно ликвидированы. Понятно, что эта борьба будет продолжаться всегда — против нас воюют кибервойска всех недружественных стран. (…) Мы продолжаем эффективно обороняться», — сказал зампред правительства.

По словам Чернышенко, в 2022 году число кибератак на Россию выросло на 80 процентов. Причем если в прошлом году основной целью кибератак был финансовый сектор, то в этом году — госсектор, заявил он.

В августе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что США совместно с рядом европейских стран создают «цифровые плацдармы» для атак на Россию. По словам политика, подобные киберцентры, в частности, уже действуют в Польше, Эстонии и Латвии.

В мае Путин заявил, что после начала спецоперации на Украине против России развязали масштабную войну в киберпространстве. По словам главы государства, атаки проводятся из разных стран и координируются государственными структурами.

