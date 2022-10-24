. Reuters: Эмбарго на российский алюминий погубит тысячи европейских компаний

Вадим Карасев

Пять крупных европейских промышленных ассоциаций просят Брюссель не вводить эмбарго на российский алюминий. Западные санкции могут привести к закрытию тысяч компаний по всей Европе, пишет Reuters.

С совместным заявлением выступили Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), немецкий Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA), Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond), Итальянская ассоциация стали (Assofermet) и Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond).

По информации агентства, промышленные организации направили властям Евросоюза коллективное письмо. В документе представители ассоциаций потребовали срочного вмешательства Европейской комиссии и стран-членов ЕС из-за угрозы запрета российского алюминия, равно как высоких тарифов или санкций в отношении него, которые "представляют непосредственную и критическую угрозу для европейской алюминиевой промышленности".

Для сравнительно небольших потребителей металла последствия антироссийских санкций могут стать роковыми: аналитики Reuters предсказывают "потенциальное закрытие тысяч компаний и десятки тысяч безработных в Европе". Промышленники подчеркнули, что сторонники эмбарго на поставки алюминия из России "либо являются его основными конкурентами, либо пользуются вариантами поставок, недоступными для подавляющего большинства членов европейской алюминиевой промышленности".

Официально санкции касаемо российского алюминия не введены, однако некоторые предприятия уже сообщили об отказе от металлов из России. Так, американская компания Alcoa уже лоббирует эти ограничения на государственном уровне. Запрет на российский алюминий рассматривает и Лондонская биржа металлов – в данный момент площадка проводит опрос клиентов.

В начале месяца бельгийский премьер-министр Александер де Кроо заявил, что Европе грозят деиндустриализация и общественные беспорядки из-за энергетического кризиса. О грядущих массовых беспорядках в Европе предупреждал первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Он предположил, что "нехватка энергии приведет к сильным потрясениям в обществах" и разногласиям.

5 декабря в силу должен вступить очередной пакет антироссийских санкций, который затронет поставки нефти из РФ. Ряд стран Евросоюза не согласны с инициативой введения потолка цен на российское топливо, что тормозило переговоры об ограничении его стоимости. В США полагают, что Россия начала создавать "теневой флот" из нефтетанкеров в преддверии вступления в силу этих ограничений.