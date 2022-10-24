. Россиян предупредили об опасности дипфейков

Вадим Карасев

Ректор РТУ Кудж предупредил россиян об опасности дипфейков

Дипфейки представляют собой быстрорастущую проблему, считает ректор Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА Станислав Кудж. Без должного контроля дипфейки могут нанести серьезный урон не только отдельным гражданам, но и быть опасными для национальной безопасности, считает специалист. В беседе с «Лентой.ру» эксперт заявил, что вопрос повышения киберграмотности населения назрел очень остро.

Вы знакомы с дипфэйками?

Специалисты Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА провели комплексное исследование осведомленности россиян о дипфейках и смоделировали ситуации, когда они могут стать инструментом преступников. Исследование проводилось сотрудниками Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА путем онлайн-опроса пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников». Всего в нем приняли участие 2592 респондента в возрасте от 18 до 76 лет.

Экспертов интересовала степень осведомленности россиян о понятиях «биометрия» и связи этой технологии с дипфейками. Выяснилось, что только 34 процента респондентов знакомы с термином «биометрия», лишь 46 процентов из них корректно понимают его значение.

Оказалось, что понятие «дипфейк» известно только 12 процентов опрошенных. При этом у респондентов старше 50 лет осведомленность минимальна — три процента. Из знакомых с термином «дипфейк» 21 процент понимают взаимосвязь этой технологии с биометрией. При этом подавляющее большинство — 86 процентов — считают, что дипфейки являются средством развлечения — в киноиндустрии и создании развлекательного контента для социальных сетей и сайтов. Только 10 процентов опрошенных назвали дипфейк одним из потенциальных методов действий киберпреступников.

Ученые РТУ МИРЭА смоделировали ситуации, когда дипфейков могут стать инструментом правонарушителей. Так, они могут быть применены при финансовом вымогательстве. Преступники могут сфальсифицировать фотографий или видео в изобличающей манере и затем вымогать у жертвы деньги. Также при помощи этой технологии мошенники могут украсть личные данные путем взлома аутентификации по лицу и получить доступ к личной информации человека для кражи денег или оформления кредитов. Также дипфэйки могут быть использованы при мошенничестве с данными высокопоставленных лиц. Например, преступники могут сымитировать видеозвонок от генерального директора компании бухгалтеру с заданием перевести средства на счет аферистов.

Эксперты университета пришли к выводу, что дипфейки способны нанести урон не только отдельным гражданам или коммерческим структурам. Речь может идти в том числе о национальной безопасности: поддельное видео высокопоставленного чиновника с сенсационными заявлениями способно привести к провалу на фондовом рынке, созданию паники среди населения, ажиотажному спросу на определенный товар или услугу.

Киберграмотность населения

«Чем прочнее в повседневность входят высокие технологии, чем более удобной они делают нашу жизнь, тем меньше мы задумываемся о потенциальной угрозе, таящейся в них», — высказался ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Большинство россиян в полной мере не оценивают, какое широкое поле для действий преступников дает развитие биометрии и, как следствие, дипфейков, счел он.

Ученые РТУ МИРЭА разрабатывают программы подготовки по этому направлению, которые могут быть масштабированы на другие учреждения образования страны, указал спикер «Ленты.ру».

Аналитики «Инфосистемы Джет» в 2021 году отметили серьезный рост числа случаев компрометации и массовой кражи информации. Среди них — случившаяся весной того года утечка данных 533 миллионов пользователей Facebook, кража сведений о миллионах жителей Аргентины, публикация баз с нескольких миллионов компьютеров под управлением Microsoft Windows.