. Россиянам предсказали судьбу цен на чай и кофе

Вадим Карасев

Доцент Прикладова заявила «Прайм», что мировые цены на кофе и чай могут вырасти

Доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова в беседе с агентством «Прайм» предсказала судьбу цен на чай и кофе.

По ее словам, хотя дефицита на мировом и на российском рынках кофе и чая не ожидается, цены вниз на эти группы товаров не пойдут. «При этом потребление кофе в мире увеличится лишь на 1,1 процента. Вследствие этого ожидается восстановление запасов кофе на 2,1 миллиона мешков, до 34,7 миллиона мешков после падения в предыдущем сезоне», — сказала экономист.

В то же время, несмотря на количественное превышение предложения над спросом, мировые цены в связи с повышением издержек основных производителей вряд ли снизятся, полагает Прикладова.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская предупредила россиян о подорожании ряда продуктов. По ее словам, в связи с окончанием сезона сбора плодо-овощной продукции стоит ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны. Она также добавила, что в пределах пяти процентов могут вырасти цены на рыбу.