. RT приостановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

RT приостановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским

RT приостановил сотрудничество с журналистом Антоном КрасовскимГлавред RT Симоньян заявила о приостановке сотрудничества с журналистом Антоном Красовским

Телеканал Russia Today (RT) приостановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским. Об этом сообщила в Telegram-канале главный редактор средства массовой информации Маргарита Симоньян.

Она указала, что сотрудничество приостановлено из-за высказывания Красовского о том, что нужно «топить детей». Главред выразила надежду на то, что журналист объяснится, каким «временным помешательством» оно было вызвано.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — подчеркнула Симоньян.

Она пожелала детям Украины и Донбасса скорейшего завершения конфликта, чтобы они могли жить и учиться на том языке, который считают родным.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, сожалеет о многих высказываниях в соцсетях. Он отметил, что многие из них сформулировал на эмоциях.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Горячая линия помощи мужчинам
Горячая линия помощи мужчинам
Минобороны сообщило о подготовке Киевом смертельной провокации на Украине
Минобороны сообщило о подготовке Киевом смертельной провокации на
RT приостановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским
RT приостановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским
Кот, который готовится к поединку
Кот, который готовится к поединку
Во Франции раскритиковали главу Еврокомиссии
Во Франции раскритиковали главу Еврокомиссии
Как скажутся на жизни людей самые опасные даты коридора затмений осенью 2022 года
Как скажутся на жизни людей самые опасные даты коридора затмений
Названо имя бойца, способного победить чемпиона UFC Махачева
Названо имя бойца, способного победить чемпиона UFC Махачева
Россиянам предсказали судьбу цен на чай и кофе
Россиянам предсказали судьбу цен на чай и кофе
Горина в паре с Кириллом Архиповым явно доминирует
Горина в паре с Кириллом Архиповым явно доминирует
Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
Стало известно о подготовке Киевом провокации с гибелью украинцев
Стало известно о подготовке Киевом провокации с гибелью украинцев
Южная Корея и КНДР обменялись предупредительными выстрелами
Южная Корея и КНДР обменялись предупредительными выстрелами

Топ на сегодня

Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться от грандиозных планов
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться
ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по Новоайдару в ЛНР
ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по Новоайдару в ЛНР
В России определили предварительную стоимость создания новой орбитальной станции
В России определили предварительную стоимость создания новой
Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременна
Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременна

Еще по теме

Симоньян прокомментировала доклад Twitter о тратах RT на рекламу в США
Симоньян: Через пять лет спецслужбы США заявят о невмешательстве России
Главред «Эха Москвы» извинился перед Симоньян
Симоньян назвала дедлайн для регистрации RT в качестве иноагента в США «людоедским»