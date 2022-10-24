. Саркози отчитал Урсулу фон дер Ляйен: европейское соглашение не дает ей полномочий воевать

Вадим Карасев

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche, что Еврокомиссия действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту.

"Еврокомиссия является административной структурой. Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики".

Саркози подчеркнул, что в настоящее время европейцы только и слышат от главы ЕК о "все новых миллиардах на закупки оружия":

"Все больше оружия - все больше смертей, все больше военных действий".

Саркози указал на то, что политика Евросоюза в украинском кризисе слишком зависит от "экзальтации, раздраженности, поверхностной реакции".

"Мы танцуем на краю вулкана", - резюмировал политик.

Ранее бывший вице-президент французской ультраправой партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо назвал Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее слов о необходимости регулярной финансовой помощи киевскому режиму. Он резко раскритиковал вектор, который выбрала глава ЕК, и усомнился в ее психическом здоровье.

"Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее! Полтора миллиарда в месяц для Украины Зеленского, что составляет 18 миллиардов в год. А тем временем континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования", - высказался Филиппо.

Урсула фон дер Ляйен говорила, что Киев просит у ЕС и Соединенных Штатов 3-4 млрд евро в месяц, чтобы покрыть свои расходы. Глава ЕК уже пообещала, что 1,5 млрд евро из этой суммы возьмет на себя ЕС, чтобы в следующем году финансирование Украины составило около 18 млрд.

Европейцы уже обрушились в социальных сетях с резкой критикой в адрес фон дер Ляйен, так же, как и Саркози, указав на незаконность таких решений.

Тем временем сама Европа погружается в непреодолимый энергетический кризис. Гражданам приходят огромные счета за коммунальные услуги, инфляция бьет рекордные показатели, назревают беспорядки. По мнению бывшего главы греческого минфина Яниса Варуфакиса, ЕС потерпит энергетический провал, но осознает это лишь к зиме 2023 года.