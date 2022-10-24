. Саркози отчитал Урсулу фон дер Ляйен: европейское соглашение не дает ей полномочий воевать
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Саркози отчитал Урсулу фон дер Ляйен: европейское соглашение не дает ей полномочий воевать

Саркози отчитал Урсулу фон дер Ляйен: европейское соглашение не дает ей полномочий воевать

Саркози отчитал Урсулу фон дер Ляйен: европейское соглашение не дает ей полномочий воевать

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche, что Еврокомиссия действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту.

"Еврокомиссия является административной структурой. Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики".

Саркози подчеркнул, что в настоящее время европейцы только и слышат от главы ЕК о "все новых миллиардах на закупки оружия":


"Все больше оружия - все больше смертей, все больше военных действий".

Саркози указал на то, что политика Евросоюза в украинском кризисе слишком зависит от "экзальтации, раздраженности, поверхностной реакции".

"Мы танцуем на краю вулкана", - резюмировал политик.

Ранее бывший вице-президент французской ультраправой партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо назвал Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее слов о необходимости регулярной финансовой помощи киевскому режиму. Он резко раскритиковал вектор, который выбрала глава ЕК, и усомнился в ее психическом здоровье.

"Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее! Полтора миллиарда в месяц для Украины Зеленского, что составляет 18 миллиардов в год. А тем временем континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования", - высказался Филиппо.

Урсула фон дер Ляйен говорила, что Киев просит у ЕС и Соединенных Штатов 3-4 млрд евро в месяц, чтобы покрыть свои расходы. Глава ЕК уже пообещала, что 1,5 млрд евро из этой суммы возьмет на себя ЕС, чтобы в следующем году финансирование Украины составило около 18 млрд.

Европейцы уже обрушились в социальных сетях с резкой критикой в адрес фон дер Ляйен, так же, как и Саркози, указав на незаконность таких решений.


Тем временем сама Европа погружается в непреодолимый энергетический кризис. Гражданам приходят огромные счета за коммунальные услуги, инфляция бьет рекордные показатели, назревают беспорядки. По мнению бывшего главы греческого минфина Яниса Варуфакиса, ЕС потерпит энергетический провал, но осознает это лишь к зиме 2023 года.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Саркози отчитал Урсулу фон дер Ляйен: европейское соглашение не дает ей полномочий воевать
Саркози отчитал Урсулу фон дер Ляйен: европейское соглашение не дает
Горячая линия помощи мужчинам
Горячая линия помощи мужчинам
Минобороны сообщило о подготовке Киевом смертельной провокации на Украине
Минобороны сообщило о подготовке Киевом смертельной провокации на
RT приостановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским
RT приостановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским
Кот, который готовится к поединку
Кот, который готовится к поединку
Во Франции раскритиковали главу Еврокомиссии
Во Франции раскритиковали главу Еврокомиссии
Как скажутся на жизни людей самые опасные даты коридора затмений осенью 2022 года
Как скажутся на жизни людей самые опасные даты коридора затмений
Названо имя бойца, способного победить чемпиона UFC Махачева
Названо имя бойца, способного победить чемпиона UFC Махачева
Россиянам предсказали судьбу цен на чай и кофе
Россиянам предсказали судьбу цен на чай и кофе

Топ на сегодня

Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться от грандиозных планов
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться
Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременна
Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременна
В России определили предварительную стоимость создания новой орбитальной станции
В России определили предварительную стоимость создания новой
Леди грация на прогулке
Леди грация на прогулке

Еще по теме

Саркози не исключает референдума по членству Франции в Евросоюзе
Саркози решил уйти из политики
После поражения в первом туре праймериз Саркози заявил, что покидает политику
Саркози предложил Путину первым протянуть руку в вопросе снятия санкций