. Скорпионов ждет поворотный момент, а Овнов удачные покупки: финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Конец октября принесет людям сложный и бурный период. Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года содержит советы, которые помогут знакам зодиака принять правильные решения, сохранить мотивацию и приумножить денежные средства.

Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

В конце октября ожидается напряженный период. Это будет связано с солнечным затмением, которое можно будет наблюдать уже во вторник, 25 числа, и перемещением Меркурия в знак Скорпиона. Кроме того, в воскресенье планета снова начнет ретроградное движение.

Однако в этом случае можно порадоваться, так как основная часть негативной энергии придется на выходные, и у всех представителей знаков зодиака будет возможность успешно завершить дела в финансовой сфере.

Овен

Предстоящие семь дней для Овнов могут оказаться очень сложными. Есть большая вероятность, что в самом начале недели вы будете иметь общение с недоброжелательными людьми, что негативно отразится на вашем оптимистичном настрое и уверенности. Поэтому постарайтесь не растрачивать свою энергию на других, чтобы не столкнуться с неприятностями в финансовой сфере. Покупки будут удачными, если их совершить в понедельник или в середине недели, однако они должны быть действительно нужными.

Телец

Все предложения, которые поступят вам на этой неделе, должны быть рассмотрены скептически. В период энергетического хаоса важно продумать все детали и исключить риск быть обманутыми. Предстоящие семь дней не подходят для развития в творческой сфере и тяжелой работы. А деньги в этот период важно тратить только на полезные вещи.

Близнецы

Начиная с первого дня и до середины недели у Близнецов настанет удачный период в финансовой сфере. Аура этого времени будет способствовать любым инвестициям и приобретениям. Однако это не самое подходящее время для внедрения чего-то нового и грандиозных перемен. Важно в этот напряженный период держать под контролем эмоции, однако это не повод угождать всем вокруг.

Рак

Если Раки не будут бороться за свое существование под солнцем на этой неделе, то рискуют столкнуться с финансовыми трудностями. Удачными для финансовых операций будут первый и четвертый день недели. Именно в это время у представителей знака появится шанс приумножить свои денежные средства. В остальные дни важно соблюдать осторожность в финансовой сфере и не допускать лишних трат.

Лев

Для Львов эти семь дней также окажутся довольно сложными в финансовом плане. И что самое печальное, чем больше представители знака будут думать о своих финансовых трудностях, тем больше их будет становиться. Важно избавиться от глубокого самоанализа и принять меры по улучшению настроения, чтобы освободить поток денежной энергии. Кроме того, не стоит в этот напряженный период совершать крупные покупки и злоупотреблять своим профессиональным положением.

Дева

От того, как Девы будут распоряжаться финансами в период с 24 по 30 октября, будет зависеть их благосостояние успех в будущем. Важно сейчас проявить осторожность во всех финансовых операциях, исключить ненужные траты, а также зарядиться мотивацией и повысить уверенность в себе. Старайтесь не давать деньги в долг, в противном случае они могут к вам больше не вернуться.

Весы

Звезды предвещают Весам очень сложный период в финансовой сфере. Любые операции с деньгами нужно отложить на вторник и выходные. Если от вас потребуется выполнение большого количества обязанностей и принятие важных решений, соблюдайте осторожность. Инициативу в это время точно не стоит проявлять. Кроме того, ни в коем случае не идите на риск, ведь есть большая вероятность того, что вы можете остаться без копейки в кармане.





Скорпион

Скорпионам удастся найти способ приумножить свои денежные средства на этой неделе, однако все действия нужно отложить до начала ноября. Не исключено, что представителей знака ждет переломный момент в сфере финансов. А чтобы излишняя инициативность вам не навредила, постарайтесь применить хитрость или легкие манипуляции.

Стрелец

Стрельцам важно применить свои самые сильные качества, чтобы добиться финансового успеха. Также не стоит тратить попусту деньги и не вступать в конкуренцию, пытаясь кому-то что-то доказать. Лучше сконцентрируйтесь на качественном выполнении поставленных задач, это поможет вам сохранить имеющийся бюджет и нервы.

Козерог

На этой неделе стоит отказаться от совершения крупных покупок, шопинга и мелких расходов. В противном случае это может навредить вашему бюджету и оставить вас ни с чем. Не полагайтесь на интуицию при принятии важных решений, доверьтесь личному опыту. Есть большая вероятность того, что вы можете получить финансовую помощь от людей, с которыми находитесь не в очень хороших отношениях.

Водолей

Из-за своей невнимательности вы можете потерпеть убытки на этой неделе. Важно не доверять первым встречным людям, чтобы избежать возможных неприятностей. Удачно сложится поиск новой работы, однако следует учесть все мелочи в договоре, ведь это отразится на вашем материальном благополучии в будущем.

Рыбы

Предстоящая неделя может оказаться не настолько продуктивной, как вы предполагали, поэтому будет уместно отложить некоторую сумму денег в начале недели, чтобы к ее концу не остаться ни с чем. Также постарайтесь не тратить средства на ненужные вещи и дорогие подарки.