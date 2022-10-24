. Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
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Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака

Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака

Солнечное затмение во 2 градусе Скорпиона будет началом чего-то нового, и Знака Зодиака важно заранее узнать о том, какие дела будут удачными, а что стоит отложить, чтобы не навлечь на себя проблем. Советы известного астролога Анжелы Перл помогут избежать неприятностей.


Затмение октября пройдет под влиянием двух планет-управителей: Марса и Плутона. Аспект планет будет влиять на дела, и многие будут ощущать недовольство. Планы могут срываться, а результаты — быть неудовлетворительными. В связи с этим эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендует заранее узнать о том, что именно делать не стоит, чтобы обойтись без работы над ошибками.

Овен

Солнечное затмение в 8 доме финансов указывает Овнам на необходимость внимательно относиться ко всему, что связано с деньгами. Ситуация может проиграться таким образом, что представители Знака столкнутся с мошенническими действиями. Также Овны могут получить наследство, распорядиться которым нужно грамотно. Избегать стоит необдуманных покупок и вкладов в непроверенные организации.

Телец

Фокус внимания Тельцов будет прикован к отношениям, за который отвечает 7 дом гороскопа. Здесь затмение может проиграться позитивно: предложением руки и сердца или долгосрочным сотрудничеством, а также отрицательно: длительными тяжбами, затяжными конфликтами и недопониманием с близкими. Астролог рекомендует не торопиться с действиями и внимательно следить за своими эмоциями.


Близнецы

Затмение в 6 доме работы принесет Близнецам смену работы, увольнение или банкротство. Представители Знака должны быть готовы к переменам, которые обязательно будут к лучшему, если правильно настроиться. Затмение поможет принять решение, если действовать не на поводу эмоций и взвешивать каждый шаг. Не исключено, что Близнецы смогут выйти за рамки, навязанные со стороны, и начать карьеру мечты.

Рак

Затмение в 5 доме любви для Раков может проиграться судьбоносной встречей, романтическими приключениями, а также сказаться на собственной самооценке. Представители Знака смогут позаботиться о себе, завершить токсичные отношения и найти истинную любовь. Принимать важные решения о расставании или переводе отношений на более высокий уровень Ракам важно не на эмоциях и самостоятельно, чтобы позже не жалеть о содеянном.

Лев

Внимание Львов будет приковано к семье и месту жительства, за которые отвечает 4 дом гороскопа. Это значит, что представителям Знака придется решать серьезные вопросы, касающиеся дома: переезд, новости, касающиеся семьи, расширение круга родственников из-за замужества детей. Львам важно помнить о том, что ссориться с близкими или принимать решения, не посоветовавшись, не стоит, чтобы исключить конфликты и неприятности.


Дева

Затмение пройдет в 3 доме гороскопа, который отвечает за общение. Это могут быть новые знакомства, обучение и встречи с родственниками. Девы должны быть готовы к тому, чтобы поучаствовать в семейных делах, подготовиться к дальним путешествиям. Астролог рекомендует внимательно отнестись к документам: оформление может занять время. Также Девы должны внимательно выбирать круг знакомых, чтобы не стать жертвами манипуляторов.

Весы

Второй дом денег и прибыли, в котором пройдет затмение, указывает Весам на важность решения финансовых вопросов. Представители Знака могут понять, что их профессия перестала приносить прибыль, а значит, настала пора сменить сферу деятельности или найти дополнительный источник заработка. По этому затмению может быть и временный кризис, выйти из которого Весам помогут их врожденные таланты.

Скорпион

Затмение в 1 доме гороскопа будет важным событием. Скорпионам астролог рекомендует думать позитивно, чтобы не привлекать в жизнь неприятности и проблемы. Затмение повлияет на все сферы жизни, поэтому так важно заботиться о своем самочувствии, расставить приоритеты и не спешить с выводами, принимая судьбоносные решения. Удача не заставит себя ждать, если верить в свои силы и не опускать рук, столкнувшись с временными трудностями.

Стрелец

Затмение в 12 доме личной жизни говорит о том, что Стрельцам пора заняться своей самооценкой, а также переоценкой. Астролог рекомендует позаботиться о себе, определиться с дальнейшими планами и побыть в одиночестве, чтобы лучше понять себя и свои потребности. Для того, чтобы затмение стало началом новой жизни и принесло позитивные перемены, важно прислушаться к себе, а не к советам окружения.


Козерог

Солнечное затмение в 11 доме гороскопа говорит о том, что Козероги будут менять планы исходя из сложившихся обстоятельств. Астролог рекомендует не переживать и действовать по ситуации. Проблем не возникнет, если не спешить и быть готовыми к тому, чтобы подстроиться под обстоятельства. Также Козероги смогут получить ранее задержанную прибыль, познакомиться с новыми людьми и сменить круг знакомств.

Водолей

Затмение в 10 доме гороскопа будет связано с целями в жизни, и Водолеи смогут изменить курс, найти для себя что-то новое и увлекательное. Представители Знака смогут переквалифицироваться и решиться на кардинальные перемены, чтобы строить карьеру и получать хороший доход. Водолеям астролог рекомендует тщательно взвесить все за и против, чтобы не прогадать.

Рыбы

У Рыб затмение пройдет в 9 доме гороскопа, который отвечает за веру, идеологию и убеждения. То значит, что представители Знака смогут поменять мировоззрение, обратиться в новую веру, пройти таинство венчания. Астролог рекомендует представителям Знака не отказываться от путешествий и расширять кругозор, чтобы не упускать перспектив и возможности переезда в другую страну.

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По материалам: dailyhoro.ru

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