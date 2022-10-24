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Стало известно о переговорах Путина с лидером западноафриканской страны

Стало известно о переговорах Путина с лидером западноафриканской страныПутин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Эмбало в Москве 25 октября

Президент России Владимир Путин встретится и проведет очные переговоры с коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Встреча пройдет в Москве 25 октября. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кремля, пишет ТАСС.

«Имеется в виду обменяться мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике», — говорится в сообщении представителей Кремля.

Отмечается, что Путин также обсудит с лидером западноафриканской страны вопросы взаимодействия России и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которой Эмбало является председателем.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Путина планов проведения международных переговоров с лидерами западных стран в контексте Украины.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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