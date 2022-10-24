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Стало известно о росте параллельного импорта в России

Стало известно о росте параллельного импорта в РоссииВ ФТС сообщили, что объем параллельного импорта в России растет на 12 процентов в месяц

Объем параллельного импорта в Россию после его легализации растет ежемесячно на 12 процентов, сообщил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, пишет РИА Новости.

По его словам, он достиг в стоимостном выражении 12,6 миллиарда долларов. «После того, как он был легализован, мы ежемесячно отслеживаем динамику. Она неплохая, объем растет приблизительно на 12 процентов в месяц», — подчеркнул он.

Он добавил, что в страну завезено 1,6 миллиона тонн разных товаров. В основном это электроника, техника, товары повседневного спроса, одежда, парфюмерия. Импорт идет через Дальний Восток и южную границу.

Через западную границу в РФ попадают лекарства, продовольствие, товары повседневного спроса. «Сейчас в день тут проходит порядка 600 грузовиков, раньше — три тысячи. По итогам года доля Европейского союза в общем внешнеторговом обороте России, думаю, еще больше сократится и составит около 30 процентов», — добавил он.

Ранее стало известно, что американский экспорт товаров в Россию снизился до нового рекордного минимума — 58 миллиона долларов, импорт из России в США — до 661 миллиона долларов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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