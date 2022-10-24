. Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС

Власти Курской области, на территории которой указом президента введен средний уровень реагирования, усилили контроль на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская АЭС. Об этом сообщил на оперативном совещании администрации области губернатор региона Роман Старовойт.

Как писала «Парламентская газета», 19 октября президент Владимир Путин своим указом ввел военное положение в четырех новых российских регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, он подписал указ о мерах, реализуемых в субъектах РФ, в связи с введенным в новых регионах военным положением. Так, согласно этому документу, в приграничных российских регионах, включая Курскую область, вводится средний уровень реагирования.

Как сообщил Старовойт, по поручениям президента в регионе реализован комплекс мер по усилению безопасности. «В том числе мы приняли решение по усилению контроля на основных магистралях в Курской области, в том числе это приграничные районы. Уже усилен контроль на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция», — сказал губернатор, которого цитирует ТАСС.

При этом он уточнил, что сейчас устанавливать какие-либо ограничения на въезд или выезд из области нет необходимости.

Ранее Старовойт сообщал, что в регионе не планируется ограничивать передвижение жителей и вносить еще какие-то новые аспекты в их обычную жизнь.