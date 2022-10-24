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Три страны отказались верить в возможность применения Киевом «грязной» бомбы

Три страны отказались верить в возможность применения Киевом «грязной» бомбыГосдеп: США, Британия и Франция не верят в возможность применения Киевом «грязной» бомбы

США, Великобритания и Франция отказались верить в возможность применения Киевом «грязной» бомбы. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенным американским Госдепартаментом.

«Ранее сегодня министры обороны каждой из наших стран поговорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории», — указано в документе.

Внешнеполитические ведомства США, Великобритании и Франции не верят в подобную возможность со стороны Киева, однако расценивают это как попытку использовать обвинение в качестве предлога для эскалации.

Министры иностранных дел трех стран выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой.

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил готовящуюся украинской стороной провокацию с коллегами из четырех стран — министрами обороны Великобритании Беном Уолессом, Турции Хулуси Акаром, Франции Себастьяном Лекорню и США Ллойдом Остином.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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