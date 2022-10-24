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Участницу европейского телешоу отстранили из-за российского паспорта

Участницу европейского телешоу отстранили из-за российского паспортаУчастницу телевизионного шоу в Финляндии отстранили от участия из-за российского паспорта

В Финляндии отстранили от участия в шоу The Voice of Finland («Голос Финляндии») конкурсантку с двойным гражданством. Свой отказ организаторы объяснили участнице тем, что наличие российского паспорта могло вызвать «политические дискуссии» вокруг шоу, сообщил телеканал Yle.

По данным телеканала, об отстранении участнице накануне ее выступления 17 октября сообщил продюсер шоу. «Участница отстраняется от песенного конкурса. The Voice of Finland — шоу вне политики, и таковым должно оставаться. (…) К сожалению, мы не можем этого допустить», — говорилось в сообщении. По словам продюсера, участие конкурсантки с российским паспортом неминуемо привело бы к политическим дискуссиям вокруг шоу.

Сообщается, что девушка переехала в европейскую страну из Санкт-Петербурга семь лет назад. Недавно он получила финское гражданство. В России девушка профессионально занималась вокалом.

Когда произошедшее получило огласку, представители продюсерской компании ITV и телеканала Nelonen, в эфире которого выходит шоу, связались с конкурсанткой и предложили ей вернуться в шоу, однако она отказалась. «Получив финский паспорт, я думала, что я нашла второй дом. Но мне как будто указали мое место», — отметила она.

В сентябре сообщалось, что Русский театр Эстонии уволил режиссера Филиппа Лося из-за его заявлений о том, что на фоне санкций в эстонском обществе «полезла тухлая облезлая русофобия». По словам директора театра Светланы Янчек, такие заявления наносят вред репутации театра.

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По материалам: lenta.ru

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