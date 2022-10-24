. В Германии освободили обливших пюре картину Моне экоактивистов

Вадим Карасев

В Германии освободили экоактивистов, обливших картину Клода Моне картофельным пюре

В Германии освободили экоактивистов, обливших картину французского художника Клода Моне «Стог сена» картофельным пюре. Об этом сообщает Die Welt.

Уточняется, что девушка и молодой человек были освобождены после допроса в полицейском участке в Потсдаме. На активистов заведено дело о порче имущества и незаконном проникновении в здание. В настоящий момент полиция проводит расследование.

Как рассказала пресс-секретарь музея, всего в противоправной акции участвовало четыре человека.

Об инциденте в потсдамском Музее Барберини стало известно 23 октября. Экоактивисты из организации Letzte Generation («Последнее поколение») облили картину картофельным пюре, после чего приклеили свои ладони к стене под ней. По данным The New York Times, картина стоит более 110 миллионов долларов.

Ранее экоактивисты из организации Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Ван Гога «Подсолнухи», которая находится в Лондонской национальной галерее.