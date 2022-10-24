. В Конгрессе заявили о когнитивных проблемах Байдена

Вадим Карасев

Конгрессвумен Тенни: Байден отстранен от реального управления из-за когнитивных проблем

Президент США Джо Байден был отстранен от реального управления государством из-за когнитивных нарушений. Об этом заявила член палаты представителей Соединенных Штатов Клаудия Тенни в интервью Fox News.

Политик сравнила американского лидера с восковой фигурой мадам Тюссо. «Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним. И он действительно демонстрирует свою некомпетентность для самой важной работы», — подчеркнула Тенни.

Конгрессвумен указала, что Байдену необходимо доказать, что он может справиться с ролью главы США. Для этого он должен пройти когнитивный тест, результаты которого определят его дееспособность.

Ранее президент Соединенных Штатов признал право общественности беспокоиться относительно состояния его здоровья. Он отметил, что подобная тревога характерна в отношении людей его возрастной категории. Байден также посоветовал понаблюдать за его манерой поведения и сделать выводы исходя из этого.