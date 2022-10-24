. В Кремле анонсировали проведение Путиным заседания Совета обеспечения ВС России
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В Кремле анонсировали проведение Путиным заседания Совета обеспечения ВС России

В Кремле анонсировали проведение Путиным заседания Совета обеспечения ВС РоссииКремль сообщил о планах Путина провести заседание Совета обеспечения Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин проведет заседание координационного Совета обеспечения Вооруженных сил (ВС) страны. Мероприятие анонсировали в Кремле, сообщает ТАСС.

Уточняется, что заседание состоится во вторник 25 октября. В рамках заседания с докладами выступят члены координационного совета — премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Путин в режиме видео-конференц-связи проведет заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов», — цитирует агентство сообщение пресс-службы администрации президента.

Согласно президентскому указу, совет координации помощи СВО возглавляет глава правительства — Михаил Мишустин. Кроме него туда входят директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, министр финансов Антон Силуанов и другие чиновники.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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