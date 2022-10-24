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В ЛНР сообщили об обстреле двух городов со стороны украинских военных

В ЛНР сообщили об обстреле двух городов со стороны украинских военныхПредставительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Зоринск и Старобельск

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) рассказало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли двух городов — Зоринсак и Старобельска — из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает ТАСС.

Отмечается, что украинские военные обстреляли Зоринск в 01:05 мск, а Старобельск — в 02:57 мск. При этом нет данных о пострадавших или разрушениях.

Ранее бывший директор по коммуникациям Белого дома, политический обозреватель Патрик Бьюкенен раскрыл противоречия между Киевом и Вашингтоном в конфликте на Украине. Экс-чиновник указал, что для президента Украины Владимира Зеленского важно вернуть Крым и Донбасс, которые являются суверенными территориями, тем самым он оправдывает противостояние с Россией. Для Соединенных Штатов, по словам эксперта, никогда не существовало заинтересованности в том, что находится у власти в Киеве.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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