. В Microsoft Store вновь пропустили фейковую игру, которую некоторые успели купить
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В Microsoft Store вновь пропустили фейковую игру, которую некоторые успели купить

В Microsoft Store вновь пропустили фейковую игру, которую некоторые успели купить


Уже неоднократно поднимался вопрос с модерацией новых проектов в Microsoft Store, который возникал на фоне всевозможных скандалов с публикацией фейковых игр. Например, в августе этого года в цифровом магазине Microsoft появилась игра, которая пыталась быть похожа на God of War — когда на нее обратили внимание, игру удалили.

Сейчас же возник новый скандал на фоне публикации в Microsoft Store игры крайне похожей на NBA 2K23 — на эту историю обратил внимание портал PC Gamer. В магазине игр Xbox появился проект под названием Nbasketball 23, авторы которого оформили свою страницу с использованием артов известного баскетбольного симулятора 2K. Игру продавали за $59,99, при этом на нее действовала огромная скидка. Игроки, которые приобрели проект (а их было минимум 2) не обратили внимание, что выпущен проект некой командой Sarp Apps.



Что касается игры Nbasketball 23 — ее уже удалили. В настоящее время у разработчика есть еще одна игра, которая доступна в Microsoft Store — нечто под названием Tractor Simulator 2022, которая своим стилем старается быть похожа на Farming Simulator.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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