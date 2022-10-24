. В правительстве объяснили, от чего зависят сроки продление работы МКС

Вадим Карасев

Российское правительство предполагает продление работы Международной космической станции до 2028 года, заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров после запуска ракеты "Союз-2.16" с космодрома "Восточный".

"Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года".

Продление программы будет реализовано по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах всех стран-участниц. РКК "Энергия" провела работу по подтверждению технической возможности продления сроков службы модулей и оборудования российского сегмента станции. Разработан план мероприятий по их дальнейшей эксплуатации.

"Неразрешимых технических проблем, препятствующих продлению срока функционирования РС МКС после 2024 года, нет", - указал Мантуров.

При принятии решения об участии России в работе МКС будут учитываться непрерывность российской пилотируемой программы, сохранение конструкторских и производственных компетенций, поддержание престижа и технологического суверенитета страны.

На сегодняшний день уже определено, во сколько обойдется строительство новой орбитальной станции, однако цифра пока не разглашается. Мантуров подчеркнул, что "преждевременно озвучивать (стоимость работ) до защиты эскизного проекта с участием широкого круга ученых и экспертов". РКК "Энергия" завершит эскизное проектирование космического комплекса российской орбитальной станции во второй половине следующего года, по его результатам будет дана окончательная стоимостная оценка. При развертывании РОС базовым космодромом станет "Восточный". Сейчас там еще не закончено возведение инфраструктуры для пилотируемых пусков, потому на орбите нужно будет реализовать комплексный проект, который включит и новую транспортную систему, объекты наземной инфраструктуры, комплекс управления, поиска и спасения космонавтов.

В начале мая Роскосмос подписал контракт на разработку орбитальной станции с ракетно-космическим предприятием “Энергия”. Тогда сообщалось, что стоимость соглашения с госкорпорацией составляет свыше 2,5 млрд. рублей. О цели российских властей создать национальную космическую станцию было объявлено на закрытой части совещания по развитию космоса, которое провел президент Владимир Путин в апреле 2021 года. На совещании было решено предупредить партнеров по МКС о выходе из проекта с 2025 года.