. В Росбанке сменится руководитель

Вадим Карасев

Председателем правления Росбанка назначат Наталью Воеводину

Совет директоров Росбанка принял решение назначить на пост председателя правления Наталью Воеводину, которая курирует управление и развитие операционной деятельности, ИТ и централизованное управление данными и инновациями банка. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наталья заменит на этой должности Илью Полякова, проработавшего в организации десять лет. Назначение Воеводиной вступит в силу после одобрения Центробанком. Она приступит к исполнению обязанностей 1 ноября 2022 года.

Совет директоров банка поблагодарил Илью Полякова за его вклад в развитие организации, указав, что при нем Росбанк стал современным технологичным банком, а Поляков создал «профессиональную и сплоченную команду». При этом в правлении уверены, что под руководством Воеводиной команда банка «продолжит успешно работать и развивать бизнес на российском рынке».

Росбанк является системно значимым российским банком. В начале октября организация снова попала в соответствующий список, утвержденный Центробанком. К системно значимым банкам предъявляются повышенные регуляторные требования. Такие организации должны выполнять надбавку к достаточности капитала в размере 2,5 процентного пункта, а также одного процентного пункта за системную значимость. Таким образом, минимальный норматив достаточности капитала с надбавками должен составлять 11,5 процентных пункта.