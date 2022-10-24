. В России вырос спрос на временных работников
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России вырос спрос на временных работников

В России вырос спрос на временных работниковПосле начала мобилизации в России вырос спрос на временных работниковСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

После того как в России началась частичная мобилизация, на рынке труда вырос спрос на временных работников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков сервиса HeadHunter.

Выяснилось, что за первые две недели октября количество вакансий, предлагающих временную работу, выросло на 52 процента по сравнению с тем же периодом в сентябре. Чаще всего на такие вакансии ищут курьеров, водителей, операторов колл-центров, учителей, программистов и упаковщиков.

Рекрутеры объясняют сложившуюся тенденцию тем, что таким образом работодатели стараются заменить мобилизованных сотрудников. Еще одна возможная причина — адаптация к новым условиям и оптимизация рабочих мест. Наиболее активно временный персонал искали работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, кроме того, в лидерах оказались Свердловская область и Краснодарский край.

Как показали данные недавнего исследования сервиса SuperJob, после объявления в стране мобилизации работодатели начали значительно чаще искать на сайтах с вакансиями пиарщиков, рекламщиков и маркетологов, медиков, фармацевтов, снабженцев и хозяйственников. Еще работодатели активно ищут персонал мужского пола. Ранее кадровые сервисы YouDo и hh.ru сообщили, что работодатели начали нанимать самозанятых на замену призванных по мобилизации сотрудников, увольнять которых запрещено.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ультразвук поможет определять количество взвесей в реках
Ультразвук поможет определять количество взвесей в реках
В России вырос спрос на временных работников
В России вырос спрос на временных работников
В правительстве объяснили, от чего зависят сроки продление работы МКС
В правительстве объяснили, от чего зависят сроки продление работы МКС
Три страны отказались верить в возможность применения Киевом «грязной» бомбы
Три страны отказались верить в возможность применения Киевом
Дату Дмитриевской родительской субботы в 2022 году подскажет церковный календарь
Дату Дмитриевской родительской субботы в 2022 году подскажет
«Ростех» заявил о закупке электроники и компонентов для приборостроения в России
«Ростех» заявил о закупке электроники и компонентов для
Клава Безверхова стыдится мать Наталью
Клава Безверхова стыдится мать Наталью
В ЛНР сообщили об обстреле двух городов со стороны украинских военных
В ЛНР сообщили об обстреле двух городов со стороны украинских военных
В Еврокомиссии предсказали снижение цен на энергоносители
В Еврокомиссии предсказали снижение цен на энергоносители
Эрдоган рассказал о количестве разговоров с Путиным за месяц
Эрдоган рассказал о количестве разговоров с Путиным за месяц
3 самых опасных дня в ноябре 2022 года
3 самых опасных дня в ноябре 2022 года
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для

Топ на сегодня

Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться от грандиозных планов
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться
Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
Прокурор вынес вердикт Анна Большовой после смертельного ДТП
Прокурор вынес вердикт Анна Большовой после смертельного ДТП
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для

Еще по теме

В России вырос спрос на снегоуборочные лопаты
В России резко снизился спрос на новых сотрудников
В России вырос спрос на красную икру в предновогодний период
В России вдвое вырос спрос на чемоданы и рюкзаки