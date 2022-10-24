. Вера Брежнева не может себя идентифицировать
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Вера Брежнева не может себя идентифицировать

Вера Брежнева не может себя идентифицировать
Скандальный журналист высмеял певицу Веру Брежневу. Артистка в настоящий момент проживает в Испании на собственной вилле. Вера Брежнева выставила себя настоящим посмешищем не только в России, но и у себя на родине. Звезда, пытаясь усидеть на всех стульях сразу, явно сама себя запутала. Чтобы отречься от своего российского прошлого, она отказалась от имени «Вера Брежнева», став певицей с псевдонимом на американский манер VERA. Ну а дабы приблизиться к своим украинским корням, она записала композицию с сестрой Миши Марвина на родном языке.
Однако позже заявила: «Я не украинская певица». «А какая ты певица? Монгольская?» — не выдержал грузинский журналист Отар Кушанашвили, проживающий в России. «Кем надо быть, чтобы отречься от своих корней?» — не понял он. Ну и в завершении картины стоит сказать про косметический бизнес Веры Брежневой, который никуда не делся из России. У нас как были ее торговые точки, так и есть поныне. То есть получать деньги от россиян получать звезда не стесняется. Похоже, что блондинка, проживающая сейчас в Испании, запутала саму себя в собственной идентификации.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

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