. Вера Брежнева не может себя идентифицировать

Скандальный журналист высмеял певицу Веру Брежневу. Артистка в настоящий момент проживает в Испании на собственной вилле. Вера Брежнева выставила себя настоящим посмешищем не только в России, но и у себя на родине. Звезда, пытаясь усидеть на всех стульях сразу, явно сама себя запутала. Чтобы отречься от своего российского прошлого, она отказалась от имени «Вера Брежнева», став певицей с псевдонимом на американский манер VERA. Ну а дабы приблизиться к своим украинским корням, она записала композицию с сестрой Миши Марвина на родном языке.Однако позже заявила: «Я не украинская певица». «А какая ты певица? Монгольская?» — не выдержал грузинский журналист Отар Кушанашвили, проживающий в России. «Кем надо быть, чтобы отречься от своих корней?» — не понял он. Ну и в завершении картины стоит сказать про косметический бизнес Веры Брежневой, который никуда не делся из России. У нас как были ее торговые точки, так и есть поныне. То есть получать деньги от россиян получать звезда не стесняется. Похоже, что блондинка, проживающая сейчас в Испании, запутала саму себя в собственной идентификации.