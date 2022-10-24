. Victoria 3 получает отличные оценки от критиков, недавно игру передумали выпускать в Game Pass

Вадим Карасев





Уже завтра, 25 октября, на PC состоится релиз стратегии Victoria 3. Сегодня критики опубликовали обзоры на проект, и многие довольно высоко оценили новую экономическую стратегию. На данный момент у игры Victoria 3 на сайте Opencritic оценка в 82 балла из 100, при этом 100% критиков рекомендуют опробовать игру. Некоторые из оценок игровых изданий:

PC Gamer — 84 / 100Eurogamer — рекомендуетGod is a Geek — 9 / 10Gameblog — 8 / 10PCGamesN — 8 / 10

Журналисты отмечают, что Victoria 3 является отличным продолжением серии с массой новых механик. При этом, чтобы действительно получить удовольствие от игры, придется немало времени потратить на обучение, что может некоторых пользователей оттолкнуть. Именно сложность освоения Victoria 3 относят к главным минусам стратегического проекта.

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Напомним, в день релиза игра Victoria 3 должна была стать частью подписки Game Pass. Однако в сентябре издательство Paradox, сразу после анонсы даты релиза проекта, объявило, что «при выпуске игра будет эксклюзивом Steam». По словам издательства: «после обсуждения с нашими партнерами было решено, что Victoria 3 не будет частью Game Pass или Microsoft Store». Подробнее об этом мы рассказывали здесь.