Мир находится на грани катастрофы. Силы Минобороны РФ приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиации. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. «Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», - заявил Кириллов. По его словам, такие меры входят в работу по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Он также добавил, что подрыв «грязной бомбы» неизбежно приведет к радиоактивному заражению нескольких тысяч квадратных метров местности.