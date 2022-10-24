. Войска готовят к войне в условиях радиации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Войска готовят к войне в условиях радиации

Войска готовят к войне в условиях радиации
Мир находится на грани катастрофы. Силы Минобороны РФ приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиации. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. «Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», - заявил Кириллов. По его словам, такие меры входят в работу по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Он также добавил, что подрыв «грязной бомбы» неизбежно приведет к радиоактивному заражению нескольких тысяч квадратных метров местности.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

Путину доложили о 25 тысячах успешно отраженных атак на сайты госорганов
Путину доложили о 25 тысячах успешно отраженных атак на сайты
На шоу "Влюбись, если сможешь" с Анной Хилькевич произошел скандал: Белов избил Анохина
На шоу "Влюбись, если сможешь" с Анной Хилькевич произошел
На Анну Большову все же завели уголовное дело
На Анну Большову все же завели уголовное дело
Маргарита Симоньян со скандалом уволила журналиста за его слова
Маргарита Симоньян со скандалом уволила журналиста за его слова
Алена Шишкова жестко отомстила Светлане Пермяковой
Алена Шишкова жестко отомстила Светлане Пермяковой
Иосиф Пригожин остался без органа
Иосиф Пригожин остался без органа
Кадыров заявил об уничтожении чеченцами 30 танков ВСУ «только за последние дни»
Кадыров заявил об уничтожении чеченцами 30 танков ВСУ «только за
Какие ритуалы проводить и что делать, чтобы разжечь огонь любви и укрепить отношения
Какие ритуалы проводить и что делать, чтобы разжечь огонь любви и
В Германии освободили обливших пюре картину Моне экоактивистов
В Германии освободили обливших пюре картину Моне экоактивистов
Музыкальная пауза: девушка очень старается быть частью песни
Музыкальная пауза: девушка очень старается быть частью песни
Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС
Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС
Европейская страна освободила десятки компаний от антироссийских санкций
Европейская страна освободила десятки компаний от антироссийских

Топ на сегодня

Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для
Витас устроил потасовку в караоке с чиновником
Витас устроил потасовку в караоке с чиновником
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года

Еще по теме

В год 100-летия войска РХБЗ примут на вооружение нового разведывательного робота
В освобожденных районах Сирии российские военные нашли 40 тонн отравляющих веществ
Новейший робототехнический комплекс создается для войск РХБ защиты
Военные химики ЗВО проведут уникальное межвидовое учение по локализации последствий радиационного заражения в условиях техногенной катастрофы