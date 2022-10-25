. 10 интересных и необычных фактов о мужском достоинстве
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10 интересных и необычных фактов о мужском достоинстве

10 интересных и необычных фактов о мужском достоинстве
Вопрос о том, насколько велик средний мужской атрибут, получил свой новый ответ. По данным Journal of Sexual Medicine норма составляет 14,2 см. Каждый участник исследования мог воспользоваться комфортом собственного дома, чтобы установить точный размер своей гордости. Его запись также требует ответа на вопрос о том, как было вызвано возбуждение: самоудовлетворением, оральным сексом, фантазией или иным способом. Из дополнительного опроса стало ясно, что мужчины, которых стимулировали орально, "выдавали" более серьезные размеры, чем те, кто полагался на свою фантазию. По словам сексологов, вновь рассчитанный средний размер совпал с данными предыдущих научных исследований. В неэрегированном состоянии длина полового члена составляла от 8,5 до 10,5 см от основания до кончика головки. В среднем его длина составляет 9,5 см. Однако эта мера очень обманчива, поскольку ряд факторов может повлиять на длину на 5 сантиметров или даже больше. К ним относятся холодная погода, плавание и т.д. На самом деле, многое в жизни вращается вокруг фаллоса: и удовольствия, и заботы, и комплексы, и гордость, и всевозможные истории. Вот еще 10 интересных фактов о половом члене, которые вы, возможно, не знали.

Каждый пенис, пока ребенок еще находится в утробе матери, формируется клитором, как только половые гормоны начинают действовать и определять пол ребенка.



За свою жизнь мужчина эякулирует в среднем 7 200 раз, из них 2 000 раз – при мастурбации. В среднем за свою жизнь мужчина выделяет около 52 литров спермы. Для сравнения, чтобы наполнить ванну, требуется в среднем 132 литра воды.



Судя по результатам недавнего исследования, мужчины с большими яичками часто решаются на измену и ищут сексуального удовольствия вне компании своей второй половинки.



Среднее количество семенной жидкости, "выбрасываемой" при эякуляции, составляет 1-2 чайные ложки. А одна чайная ложка семенной жидкости содержит семь калорий.



Средняя эякуляция содержит 40 миллионов сперматозоидов, но их количество может достигать 600 миллионов, которые покидают белый свет со скоростью 45 км/ч. Максимальная скорость, разрешенная для автомобилей в населенном пункте, составляет 50 км/ч.



Мужчина испытывает в среднем 11 эрекций днем и 9 – ночью. По мнению специалистов, это абсолютно нормально, когда мужчина просыпается с эрекцией.



Когда Лорена Боббитт отрезала пенис своего мужа, она стала знаменитой. Во всем мире многие другие женщины последовали ее примеру, а Таиланд стал эпицентром этой причудливой моды. К 2000 году в полицию поступило более 100 сообщений о подобных случаях, и считается, что их число было гораздо больше, но жертвы хотели сохранить этот позор в тайне.



Самый большой пенис, когда-либо измеренный в мире, имел длину 34,29 см. Самый маленький природный член, данные которого имеются, составляет 1,5 см. Врачи называют члены длиной менее 7 см – "микропенис". Причина: средняя глубина влагалища составляет от 7,5 до 10,16 см.



60% мужчин признаются, что мастурбируют. 54% из них признаются, что мастурбируют по крайней мере раз в день. 41% мужчин, которые мастурбируют по крайней мере раз в день, говорят, что чувствуют себя виноватыми за то, что делают это так часто.



С возрастом и из-за накопления жировой ткани в нижней части живота пенис "уменьшается" в размерах. Однако накопление большого количества жировой ткани вокруг лобковой кости лишь визуально "укорачивает" длину органа.

 
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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