12 комиксов о накачанном бородаче, который способен рассмешить любого своей игрой в брутальность
Талантливый иллюстратор из Санкт-Петербурга Юрий Кутюмов знает, как рассмешить и поднять настроение любому человеку. Художник создаёт забавных персонажей для иллюстраций и выпускает комиксы с их участием на самые разнообразные темы.
У Юрия есть крайне интересная серия стрипов под названием «Бородатое сердце». Она рассказывает о качке, который живёт и занимается обычными делами, строго следуя законам брутальности. Несмотря на свою суровость, главный герой является ещё тем добряком, который любит котиков и мечтает о чистой, искренней любви.
Иначе быть не может
Возможно, это правило и нарушается, но очень редко
Бородач — главный герой серии комиксов «Бородатое сердце». Он простой, прямолинейный и немного грубый. Главная его проблема заключается в том, что он заигрался в брутальность и из-за этого попадает в странные, но одновременно смешные ситуации.
Или пока мусор не взорвётся
Главное, оригинальность
А кто тут посмеет возразить?
О котятках
Неожиданный ответ консультанту
У брутального мужика брутальное сердечко
О брутальной моде
Кто у нас тут ботан?
Своими комиксами Юрий решил показать некоторым мужчинам, что чрезмерное демонстрирование брутальности может выглядеть комично. Бородач является собирательным образом, в котором соединены самые яркие примеры такого поведения.
Мудрости брутального мужика о раздельном питании
Посмотреть другие серии комиксов можно в официальной группе автора. Запасайтесь чаем и печеньками, потому что пересмотреть их все за короткое время у вас точно не получится.
Зато все сразу поймут о чём речь
Здесь вы можете посмотреть комиксы, которые покажут из каких маленьких, но важных мелочей состоит настоящая любовь.