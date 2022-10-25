. 12 комиксов о накачанном бородаче, который способен рассмешить любого своей игрой в брутальность
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12 комиксов о накачанном бородаче, который способен рассмешить любого своей игрой в брутальность

12 комиксов о накачанном бородаче, который способен рассмешить любого своей игрой в брутальность

Талантливый иллюстратор из Санкт-Петербурга Юрий Кутюмов знает, как рассмешить и поднять настроение любому человеку. Художник создаёт забавных персонажей для иллюстраций и выпускает комиксы с их участием на самые разнообразные темы.

У Юрия есть крайне интересная серия стрипов под названием «Бородатое сердце». Она рассказывает о качке, который живёт и занимается обычными делами, строго следуя законам брутальности. Несмотря на свою суровость, главный герой является ещё тем добряком, который любит котиков и мечтает о чистой, искренней любви.

Иначе быть не может

Возможно, это правило и нарушается, но очень редко

Бородач — главный герой серии комиксов «Бородатое сердце». Он простой, прямолинейный и немного грубый. Главная его проблема заключается в том, что он заигрался в брутальность и из-за этого попадает в странные, но одновременно смешные ситуации.

Или пока мусор не взорвётся

Главное, оригинальность

А кто тут посмеет возразить?

О котятках

Неожиданный ответ консультанту

У брутального мужика брутальное сердечко

О брутальной моде

Кто у нас тут ботан?

Своими комиксами Юрий решил показать некоторым мужчинам, что чрезмерное демонстрирование брутальности может выглядеть комично. Бородач является собирательным образом, в котором соединены самые яркие примеры такого поведения.

Мудрости брутального мужика о раздельном питании

Посмотреть другие серии комиксов можно в официальной группе автора. Запасайтесь чаем и печеньками, потому что пересмотреть их все за короткое время у вас точно не получится.

Зато все сразу поймут о чём речь

Здесь вы можете посмотреть комиксы, которые покажут из каких маленьких, но важных мелочей состоит настоящая любовь.

# Интересное
По материалам: twizz

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