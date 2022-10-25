. 15 случаев, когда люди с кудрями приняли свою особенность, и волосы стали такими, что можно позавидовать

Многие люди с вьющимися волосами недолюбливают свою природную особенность. Ещё бы, волосы вечно пушатся, а после расчёсывания вообще могут выглядеть как взрыв на макаронной фабрике. В итоге приходится их обладателям или постоянно их выпрямлять, или практиковать смирение. Но те, кто решился подобрать волосам правильный уход, верную укладку и особую стрижку, никогда не пожалеют! Смотрите сами:

8 лет разницы! Наконец-то приняла свой натуральный цвет и кудри

Мне не разрешали отращивать волосы, пока я жил дома, и поэтому я делаю это сейчас. В восторге от формы завитков!

Разница в год

Всякий раз, когда кто-то просит у меня совет по поводу вьющихся волос, я отвечаю просто: продолжайте идти к цели.

Не осознавала, насколько далеко я зашла

Три года разницы

После того, как были срезаны повреждённые истончённые волосы

Вчера впервые уложила волосы. Мой стилист — чудотворец

Как всё начиналось, и как выглядит теперь

Магия кудрявой стрижки

От ненависти до любви

Мои отношения с волосами всегда качались от любви до ненависти. И в один разочаровывающий день в 2018-м я решила побрить голову. Я начала снова отращивать волосы только в марте 2020-го, и мои кудри никогда не были такими здоровыми!

Никогда не поздно встать на кудрявый путь

Несколько месяцев назад мне исполнилось 50 лет. Я всегда ненавидел свои волосы, поэтому 46 лет носил короткую стрижку. Моя невеста убедила меня отрастить их, и я неохотно последовал её совету. Теперь впервые в жизни мне действительно нравятся мои волосы!

До и после ухода за кудрями

Ровно год разницы

Наконец-то принимаю свои кудри после 10 лет попыток их выпрямить

Когда-то я думал, что мои волосы прямые

А здесь вы можете найти работы парикмахера, который помогает клиенткам принять свою седину.