15 случаев, когда люди с кудрями приняли свою особенность, и волосы стали такими, что можно позавидовать
Многие люди с вьющимися волосами недолюбливают свою природную особенность. Ещё бы, волосы вечно пушатся, а после расчёсывания вообще могут выглядеть как взрыв на макаронной фабрике. В итоге приходится их обладателям или постоянно их выпрямлять, или практиковать смирение. Но те, кто решился подобрать волосам правильный уход, верную укладку и особую стрижку, никогда не пожалеют! Смотрите сами:
8 лет разницы! Наконец-то приняла свой натуральный цвет и кудри
Мне не разрешали отращивать волосы, пока я жил дома, и поэтому я делаю это сейчас. В восторге от формы завитков!
Разница в год
Всякий раз, когда кто-то просит у меня совет по поводу вьющихся волос, я отвечаю просто: продолжайте идти к цели.
Не осознавала, насколько далеко я зашла
Три года разницы
После того, как были срезаны повреждённые истончённые волосы
Вчера впервые уложила волосы. Мой стилист — чудотворец
Как всё начиналось, и как выглядит теперь
Магия кудрявой стрижки
От ненависти до любви
Мои отношения с волосами всегда качались от любви до ненависти. И в один разочаровывающий день в 2018-м я решила побрить голову. Я начала снова отращивать волосы только в марте 2020-го, и мои кудри никогда не были такими здоровыми!
Никогда не поздно встать на кудрявый путь
Несколько месяцев назад мне исполнилось 50 лет. Я всегда ненавидел свои волосы, поэтому 46 лет носил короткую стрижку. Моя невеста убедила меня отрастить их, и я неохотно последовал её совету. Теперь впервые в жизни мне действительно нравятся мои волосы!
До и после ухода за кудрями
Ровно год разницы
Наконец-то принимаю свои кудри после 10 лет попыток их выпрямить
Когда-то я думал, что мои волосы прямые
А здесь вы можете найти работы парикмахера, который помогает клиенткам принять свою седину.