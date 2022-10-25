. 15 смешных работ от победителей фотошоп-баттлов, которые, как по заказу, избавят от плохого настроения

Фотошоп подобен волшебной палочке, способной создавать удивительные штуки, трансформировать их и преображать. С помощью программы можно без труда перенестись в совершенно другую реальность. Достаточно задействовать немного креатива и фантазии.

В интернете существуют целые группы людей, которые соревнуются друг с другом в мастерстве владения фотошопом. Так фотошоперы качают свой навык и приятно проводят время. Сегодня мы решили показать вам их самые оригинальные и смешные работы, которые были сделаны за последнее время.

Так выглядит блаженство

Новая тыква для Золушки

Идеальный дуэт

Бегите, глупцы

Этот казуар явно недоволен тем, что кто-то нашёл его кладку.

Превращение из пельменя в робота

Хомячок раскачивает зал

Зловещий муравей

Не каждое макроизображения муравья способно нагнать столько жути. Кстати тут люди показали вблизи «лица» других насекомых. Реакции некоторых пользователей на них бесценны.

Пёсья семейка

Мортиша, ты ли это?

Змеекот

Мяуэстро

Погладушки

Женщина держит материал под названием Vanta Black

Vanta Black — одно из самых тёмных веществ в мире. Поглощает 99,965 % падающего на него излучения: видимого света, микроволн и радиоволн.

Ставлю на всё!

Здесь вы можете посмотреть на творения людей, которых лучше не подпускать к фотошопу, потому что они совсем не знают в нём меры.