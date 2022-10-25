. 17 примеров креативно-смешного нейминга, доказывающих, что в продажах есть свои великие умы и гении

Правильно придуманное название для заведения или магазина — половина его успеха. Оно должно привлекать внимание и оставаться на слуху. Чтобы клиенты не проходили мимо и не отдавали предпочтение конкурентам, маркетологи задействуют все свои ресурсы для создания по-настоящему запоминающейся вывески. Фото, представленные ниже, покажут результат их тяжёлых трудов. Можно сказать, что некоторые креативщики справились с поставленной задачей успешно, а в некоторых местах, возможно, даже перестарались с её выполнением.

Маркетинг в хуторе Попки

Ударение на этой вывеске нужно ставить на последний слог. В этом случае всё будет выглядеть даже как-то обыденно.

Как это правильно прочитать?

Два в одном

Мир штор? Планета портьер? Нет!

Колянов не видали?

Внезапно

Возможно, здесь нет полного ассортимента товаров, и маркетолог решил выкрутиться именно таким способом.

Покараем ваши волосы

Шрек вышел на подработку

Для истинных любителей шаурмы

Хитрая вывеска

Манит, дурманит, зовёт войти в него.

Когда креатив на высоте

Сушин Сын, Ролов Дед, Соев Отец, Васабиева Мать. Что там ещё есть из набора?

Крепитесь, мужайтесь, но про кофеин на забывайте

Так выглядит мечта автолюбителя

Шинеально!

Стёб засчитан

Прекрасное название магазина

Любопытно, а что там с клиентурой?

Одно из самых странных названий для ресторана

Когда белка — тотемное животное

Здесь вы можете посмотреть фото смешных указателей, которые покажут, что названия некоторым населённым пунктам придумывают с особым креативом.