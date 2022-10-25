. 18 девушек-силачек, которые доказали, что рельефные мышцы могут быть к лицу не только мужчинам

Женский бодибилдинг во многих странах давно перестал быть чем-то необычным. Некоторые девушки стремятся не просто обзавестись красивой, подтянутой фигурой, но и сделать её максимально спортивной и развитой. Чтобы приблизиться к своему идеалу, спортсменки уделяют занятиям большую часть своего времени (это какая же выдержка должна быть). Однако результат, которого им удаётся достичь, полностью оправдывает все жертвы. Предлагаем вам взглянуть на невероятных силачек, которые сумели создать тело своей мечты и теперь с удовольствием демонстрируют его окружающим.

Эффектное позирование

Тот самый момент, когда девушка-бодибилдер надевает платье

Спорт — штука сложная и местами даже опасная. Поэтому с ним стоит быть крайне осторожным. С бодибилдингом также работает это правило. Занимаясь им, лучше придерживаться меры, чтобы не навредить своей внешности и здоровью.

Пресс, достойный высших похвал

Трудно представить, сколько труда вложено в это тело

Эта девушка точно бы стала чемпионкой по армрестлингу

Спина, прокачанная на все 100%

Улучшения, которых удалось достигнуть за 10 недель. Текущее состояние на фото справа

Фигура, что надо

Бодибилдинг — тяжелейший труд. Спортсмены занимают по 5-6 раз в неделю, уделяя тренировкам по несколько часов.

Мускулистая женственность

Тотальная трансформация

Здесь девушка явно уделяла больше всего внимания рукам

Спортсменка чудесно поработала над своим телом

Так выглядит женственность в сочетании с силой

Божана Василевич — сербская телеведущая, фитнес-консультант и тренер

Суперженщина

Пара месяцев до соревнований. Спортсменка усердно готовится к ним, чтобы успешно выступить

Немножко подкачалась

Бонус: Модель Бриджит Гудз делает косплей на Чудо-женщину. Вы только посмотрите на эти мышцы

С детства Бриджит имела крайне низкую самооценку. В 18 лет девушка пошла в зал и начала интенсивно тренироваться. Она стала выкладывать свои фото и посты в интернете, помогая неуверенным людям найти себя. Так Бриджит изменила не только своё тело, но и жизнь. Блог в интернете принёс ей достаточно большую популярность.

Здесь вы можете посмотреть советы блогера, который расскажет, как быстро и просто сделать своё тело идеальным. Для этого даже не понадобятся занятия спортом!