18 провальных случаев, доказывающих, что на кухне можно создавать не только кулинарные шедевры, но и хаос
Кухня — это удивительное место, где рождаются кулинарные шедевры под чутким руководством талантов в фартуках. Но ещё это идеальное место для провалов и косяков. Ведь здесь с этим можно на славу разгуляться: повсюду острые предметы, хрупкая посуда, опасная микроволновка и многое другое. В общем, не комната в доме, а целый рай для людей, чьё призвание где-нибудь обязательно натворить делов.
Сегодня мы собрали для вас 15 фотографий, которые покажут, что для кого-то кухня может быть роскошным курортом, а для кого-то местом приключений и неудач.
Моё тесто превратилось в монстра, желающего выбраться на волю
Классика всех времён: забытые варёные яйца
Мой любимый нож был сломан об лук-порей
Крылышки с хрустящей корочкой
В прошлые выходные у меня была большая вечеринка. Пока я встречал гостей, забыл о ребрышках на гриле. В итоге они загорелись, и мне пришлось тушить их огнетушителем.
Я просто хотел чуть-чуть посолить…
Забыл в микроволновке на неделю свои спагетти с грибами. Теперь это пушистый ком плесени!
Про таких забывак мы уже не раз писали и показывали их шедевры, получившиеся по чистой случайности. Выходит действительно впечатляюще и познавательно. Ведь теперь мы знаем, что будет, если не вспоминать о чём-то неделями или даже годами.
Моя девушка пыталась разогреть банку Nutella в микроволновке
Это должен был быть фиолетовый лимонад…
Решила в первый раз испечь вафли на день рождения мужа
Минус один чайник
Я поставил чайник на плиту и начал смотреть шоу, только через 30 минут вспомнил, что чайник, должно быть, уже давно вскипятился.
«Счастливчик года»
Моя неделя началась с расставания, потом мне пришлось отбуксировать машину, а теперь я рассыпал свои спагетти прямо себе в кроссовки. Ну что за подстава?