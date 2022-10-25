. 18 провальных случаев, доказывающих, что на кухне можно создавать не только кулинарные шедевры, но и хаос

Кухня — это удивительное место, где рождаются кулинарные шедевры под чутким руководством талантов в фартуках. Но ещё это идеальное место для провалов и косяков. Ведь здесь с этим можно на славу разгуляться: повсюду острые предметы, хрупкая посуда, опасная микроволновка и многое другое. В общем, не комната в доме, а целый рай для людей, чьё призвание где-нибудь обязательно натворить делов.

Сегодня мы собрали для вас 15 фотографий, которые покажут, что для кого-то кухня может быть роскошным курортом, а для кого-то местом приключений и неудач.

Моё тесто превратилось в монстра, желающего выбраться на волю

Классика всех времён: забытые варёные яйца

Мой любимый нож был сломан об лук-порей

Крылышки с хрустящей корочкой

В прошлые выходные у меня была большая вечеринка. Пока я встречал гостей, забыл о ребрышках на гриле. В итоге они загорелись, и мне пришлось тушить их огнетушителем.

Я просто хотел чуть-чуть посолить…

Забыл в микроволновке на неделю свои спагетти с грибами. Теперь это пушистый ком плесени!

Про таких забывак мы уже не раз писали и показывали их шедевры, получившиеся по чистой случайности. Выходит действительно впечатляюще и познавательно. Ведь теперь мы знаем, что будет, если не вспоминать о чём-то неделями или даже годами.

Моя девушка пыталась разогреть банку Nutella в микроволновке

Это должен был быть фиолетовый лимонад…

Решила в первый раз испечь вафли на день рождения мужа

Минус один чайник

Я поставил чайник на плиту и начал смотреть шоу, только через 30 минут вспомнил, что чайник, должно быть, уже давно вскипятился.

«Счастливчик года»

Моя неделя началась с расставания, потом мне пришлось отбуксировать машину, а теперь я рассыпал свои спагетти прямо себе в кроссовки. Ну что за подстава?

Отвалилось дно кастрюли, а вместе с ней разлилось по всей кухне 6 литров горячего ананасового сока. Теперь она будет липкой до конца жизни!

Отвернуться от плиты во время готовки, когда вы живёте в одном доме с котом — непростительная ошибка

Закрыла посудомойку, а потом шкаф внёс небольшие поправки, решив разбить всё вокруг

Девушка стояла за плитой не один час, чтобы потом треснула крышка

Тот самый случай, когда ты встал утром с кровати, но вот проснуться до конца ещё не успел

Кое-кто оставил свои следы на месте преступления

Горячие спагетти