. 4 явных признака, которые доказывают, что человеком управляют

1. Приходится делать то, что неприятно

2. Если появляется одержимость какой-то бесполезной вещью/увлечением

3. Человек игнорирует вмешательство в личную жизнь

4. Человек слишком зависим от пропаганды

Большинство людей всегда стремилось быть свободными, но современные люди порой не замечают, что совсем не являются свободными. Общество и сами люди настолько загнали себя в рамки и какие-то требования, что сегодня практически ничего нельзя совершить свободно. Более того, некоторые даже не замечают, что позволяют окружающим манипулировать собственной жизнью, оправдывая это тем, что так нужно. Никто не спорит, что бывают ситуации, когда уступить действительно нужно, но подобное не должно происходить на постоянной основе, если человек, конечно, хочет жить собственной жизнью, а не жить для кого-то. Какие признаки говорят о том, что человеком управляют и он не свободен:Тут не важно, пытается ли человек отстоять собственное мнение или занимается чем-то неприятным для себя, суть в том, что его что-то вынуждает это делать, хотя всегда есть другие варианты, ибо мир огромен. Более того, само общество не приветствует тех, кто старается быть свободнее или как-то выделяется, не походит на остальных, и пытается изменить такого человека. Соответствен, если человек поддается, то это прямо признак подчинения и манипулирования.Сейчас довольно популярна покупка вещей просто потому, что они модный или потому что ими пользуются все, но при этом конкретному человеку они оказываются совершенно ненужными. Что хуже, сам человек может подобного не осознавать и стремиться к вещи или увлечению, а получив ее понимает что потратил время и силы зря. Все это прямо доказывает то, что не каждый человек самостоятельно может точно определиться с собственными желаниями.Личная жизнь на то и личная, что в нее не должны вмешиваться посторонние, но людей это порой не останавливает, а то, что человек управляем, доказывает факт его не сопротивления подобным действиям и ситуации в целом. Чем больше человек допускает и принимает вмешательства в свою жизнь, тем больше им будут управлять окружающие.Как оказалось, насколько бы современное общество ни было умно, оно прекрасно поддается пропаганде, более того начинает в нее верить и считать единственно правильной, а то и принимает за собственное мнение. Все происходит столь аккуратно и ненавязчиво, что человек практически не замечает вмешательства в свои мысли, а в результате им становиться очень легко управлять в независимости от направления. Если задуматься, то каждый человек может обнаружить, что им в какой-то степени управляют, причем с полного его согласия, соответственно глупо говорить о свободе. Более того, большинство людей отказываются что-то менять просто потому, что привыкли к подобному положению дел и чувствую себя вполне комфортно, другие же уверены, что изменить что-либо в лучшую сторону невозможно. Бороться с посторонним управлением или нет, каждый человек решает исключительно для себя, но если борьба вообще будет отсутствовать, то он становится простым кусочком общества.