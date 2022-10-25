. 5 вещей, от которых нужно отказаться в ноябре 2022 года, чтобы стать счастливее

Вадим Карасев

Счастье — это не деньги и не оглушительный успех в работе, хотя без этого порой тоже обойтись сложно. Счастье — это свобода, а достичь свободы помогает умение освобождаться от всего лишнего. Эксперты рассказали, что в ноябре 2022 года будет лишним для каждого из нас.

Самое главное — попробуйте избавиться от мыслей, которые приводят к болезням. В ноябре нужно идти вперед, а для этого вам потребуется вера в себя и оптимизм. Скоро зима, а значит и перемены, так что будьте к ним готовы морально.

Жадность

Ни в коем случае нельзя позволять себе переступать черту, за которой стоит жадность и мелочность. Старайтесь дарить людям свое время, энергию. Можно и даже нужно дарить внеплановые подарки. Это поднимет настроение тому, кого вы одарите вниманием. Ваша жизнь при этом станет намного приятнее и лучше.

Ожидание одобрения от других людей

В ноябре вы можете не дождаться комплиментов от тех, кто вам дорог и, уж тем более, от тех, кто не является вашим родственником или другом. Ваша уверенность в себе должна быть самодостаточной, сильной и непоколебимой. Если вы начнете прислушиваться к людям и тому, что они о вас думают, то очень быстро распрощаетесь с высокой самооценкой.

Стремление к идеалу

Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться делать хорошо свою работу, либо выглядеть всегда на пять с плюсом, но порой это очень сильно изматывает. Ноябрь будет благоприятным месяцем. Но нам может не хватить сил и времени на всё сразу. Именно поэтому астрологи настоятельно рекомендуют всем нам попроще относиться к ошибкам. Позволяйте себе ошибаться и делать работу хотя бы на твердую четверку. Это сэкономит вам кучу нервов и позволит завершить осенний сезон на позитивной волне, встретив зиму счастливыми и довольными.

Пустые надежды

Во-первых, не ждите, что удача просто возьмет и постучится в вашу дверь. В ноябре нельзя попусту тратить время, поэтому не надейтесь на то, что всё внезапно станет хорошо — что любимый человек изменится, что найдется новая работа, а неурядицы сойдут на нет. Ко всему нужно будет приложить свою руку.

Мысли о прошлом

Например, мысли о бывшей второй половинке. Вы расстались, и на то была причина. Вспоминая о своей бывшей любви, думайте не о человеке, а об уроках, которые преподнесла вам Вселенная. Не зацикливайтесь на чувствах, которые остались в прошлом. Это не даст вам создать новые отношения и заставит переживать.