. Adidas призвали отказаться от сотрудничества с Канье Уэстом из-за его антисемитских постов

Вадим Карасев

От компании Adidas требуют разорвать деловые отношения с рэпером Канье Уэстом на фоне скандального поведения музыканта, который назвал движение в поддержку темнокожих людей Black Lives Matter "обманом" и опубликовал несколько антисемитских постов. В том числе Уэст обвинил рэпера P. Diddy в поддержке со стороны "влиятельных евреев", а после блокировки его аккаунтов заявил, что его "заблокировали еврейские медиа".

Заявления Уэста раскритиковали многие, но в Adidas хранили молчание. Этот факт возмутил директора по торговому маркетингу Adidas Сару Камхи, еврейку по происхождению, которая выступила с публичным обращением к компании. Сара опубликовала пост в LinkedIn и рассказала, что в Adidas проигнорировали эту ситуацию: о словах Канье в Adidas не высказались ни публично, ни внутри компании. Ранее бренд только объявил, что планирует "пересмотреть партнерство" с Уэстом.

"Как член еврейской общины, я больше не могу хранить молчание от имени бренда, который меня нанимает, — написала она. — Ничего не говоря об этом, вы говорите все". Как отмечает издание Bloomberg, теперь у компании нет другого выхода, кроме как ответить на слова Канье. По их данным, заявление будет сделано уже сегодня, предположительно, Adidas также откажется от сотрудничества с Уэстом.

Скандал прокомментировали в соцсетях. "Интересно, что Adidas, как и Balenciaga, изначально выбрали выжидательную позицию и никак не комментировали происходящее, — написали в телеграм-канале That's Haute. — Любопытно, у кого получится попрощаться красивее: в Kering Йе решили просто по-тихому слить, никак не объяснившись".

На скандальное поведение Канье уже отреагировали многие компании, в том числе Kering, которая владеет брендами Balenciaga, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta и другими. О прекращении сотрудничества с ним заявил также журнал Vogue. Кроме того, издание Variety выпустило статью с требованием "отменить" Канье Уэста и в музыкальной индустрии. Сам Канье намерен отстаивать свои интересы через суд: защищать его будет адвокат Камилла Васкес, которая помогла Джонни Деппу одержать победу в суде против Эмбер Херд.

Высказывания рэпера раскритиковала и его бывшая жена Ким Кардашьян, которая заявила, что это "ненормально" и "непростительно".

Сам Канье Уэст принес извинения за свои посты. Однако после этого он снова оказался в центре внимания благодаря новым эксцентричным решениям: например, решил построить собственный мини-город. Представители рэпера, по данным издания Rolling Stone, подали несколько заявок на регистрацию товарных знаков, в том числе для создания собственной "вселенной" под названием Yecosystem. В Yecosystem планируется построить жилые дома и магазины.

Кроме того, после того, как его заблокировали в инстаграме* и твиттере (заблокирован в России) из-за антисемитских постов, Канье Уэст решил приобрести собственную соцсеть. Его выбор пал на платформу Parler, которая известна как соцсеть сторонников экс-президента США Дональда Трампа.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Ксения Смирнова