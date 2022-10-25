Age of Empires 4: Anniversary Edition уже доступна в Game Pass, с большим количеством нового контента
Сегодня, 22:05
Сегодня Microsoft в ходе трансляции, которая была посвящена 25-летию серии Age of Empires, объявила о выходе издания Age of Empires 4: Anniversary Edition. Апдейт уже доступен, и версия Age of Empires 4 из Game Pass обновилась до издания Anniversary Edition.Официально: Age of Empires 2 Definitive Edition и Age of Empires 4 выходят на Xbox и в Game Pass
В Age of Empires 4: Anniversary Edition игроков ждет множество нового контента:
2 новые цивилизации: османы и малийцы
8 новых карт и 2 новых биома
Баланс флота в игре был серьезно переработан
Теперь есть возможность ставить промежуточные маркеры точек для движения юнитов по карте, о чем давно просили игроки
Добавили читы, которые дают возможность игрокам настроить некоторые параметры под себя
Апдейт уже доступен на PC, ниже можно видеть трейлер Age of Empires 4: Anniversary Edition.
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По материалам: newxboxone