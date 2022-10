. Age of Empires 4: Anniversary Edition уже доступна в Game Pass, с большим количеством нового контента

Сегодня Microsoft в ходе трансляции, которая была посвящена 25-летию серии Age of Empires, объявила о выходе издания Age of Empires 4: Anniversary Edition. Апдейт уже доступен, и версия Age of Empires 4 из Game Pass обновилась до издания Anniversary Edition.

В Age of Empires 4: Anniversary Edition игроков ждет множество нового контента:

2 новые цивилизации: османы и малийцы8 новых карт и 2 новых биомаБаланс флота в игре был серьезно переработанТеперь есть возможность ставить промежуточные маркеры точек для движения юнитов по карте, о чем давно просили игрокиДобавили читы, которые дают возможность игрокам настроить некоторые параметры под себя

Апдейт уже доступен на PC, ниже можно видеть трейлер Age of Empires 4: Anniversary Edition.

