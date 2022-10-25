. Age of Empires 4: Anniversary Edition уже доступна в Game Pass, с большим количеством нового контента
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Age of Empires 4: Anniversary Edition уже доступна в Game Pass, с большим количеством нового контента

Age of Empires 4: Anniversary Edition уже доступна в Game Pass, с большим количеством нового контента


Сегодня Microsoft в ходе трансляции, которая была посвящена 25-летию серии Age of Empires, объявила о выходе издания Age of Empires 4: Anniversary Edition. Апдейт уже доступен, и версия Age of Empires 4 из Game Pass обновилась до издания Anniversary Edition.

Официально: Age of Empires 2 Definitive Edition и Age of Empires 4 выходят на Xbox и в Game Pass

В Age of Empires 4: Anniversary Edition игроков ждет множество нового контента:



2 новые цивилизации: османы и малийцы



8 новых карт и 2 новых биома



Баланс флота в игре был серьезно переработан



Теперь есть возможность ставить промежуточные маркеры точек для движения юнитов по карте, о чем давно просили игроки



Добавили читы, которые дают возможность игрокам настроить некоторые параметры под себя

Апдейт уже доступен на PC, ниже можно видеть трейлер Age of Empires 4: Anniversary Edition.


Watch this video on YouTube
# Главные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Какой райдер у Максима Галкина
Какой райдер у Максима Галкина
Age of Empires 4: Anniversary Edition уже доступна в Game Pass, с большим количеством нового контента
Age of Empires 4: Anniversary Edition уже доступна в Game Pass, с
Что можно сделать яблок: отвечает Злата
Что можно сделать яблок: отвечает Злата
Какими видами работ можно заниматься в огороде в ноябре: лунный посевной календарь
Какими видами работ можно заниматься в огороде в ноябре: лунный
Полезные хитрости: как жесткое мясо сделать мягким для разных рецептов
Полезные хитрости: как жесткое мясо сделать мягким для разных рецептов
Собчак прокомментировала эфир Соловьева словами «одержим бесами»
Собчак прокомментировала эфир Соловьева словами «одержим бесами»
Российский регион частично ограничит въезд грузовых автомобилей
Российский регион частично ограничит въезд грузовых автомобилей
Лучшие шутки и мемы из Сети - 25.10.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 25.10.2022 (15 фото)
Официально: Age of Empires 2 Definitive Edition и Age of Empires 4 выходят на Xbox и в Game Pass
Официально: Age of Empires 2 Definitive Edition и Age of Empires 4
"Новые люди" защитят предпринимателей от рейдерства
"Новые люди" защитят предпринимателей от рейдерства
Ванга предсказала приход Шамана
Ванга предсказала приход Шамана
Максим Галкин возомнил себя царем и требует личную обслугу
Максим Галкин возомнил себя царем и требует личную обслугу

Топ на сегодня

Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с откровенным декольте
Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с
Механическая штукатурка стен
Механическая штукатурка стен
Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Любовь Успенская заявила, что Ковальчук увела у нее Чумакова
Любовь Успенская заявила, что Ковальчук увела у нее Чумакова
Ермакова решила стать писательницей
Ермакова решила стать писательницей

Еще по теме

Официально: Age of Empires 2 Definitive Edition и Age of Empires 4 выходят на Xbox и в Game Pass
Похоже, Age of Empires 2 Definitive Edition выходит на приставках Xbox — стратегия получила рейтинг
Age of Empires IV уже доступна в подписке Game Pass
В Game Pass добавили Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition сразу после релиза