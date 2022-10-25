. Аксенов увидел в СВО продолжение Гражданской войны
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аксенов увидел в СВО продолжение Гражданской войны

Аксенов увидел в СВО продолжение Гражданской войныГлава Крыма Аксенов заявил, что СВО является повторением и продолжением Гражданской войны

Специальная военная операция (СВО) России на территории Украины и в Донбассе является повторением и продолжением событий Гражданской войны. Аналогии между двумя процессами увидел глава Крыма Сергей Аксенов, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, события столетней давности очень похожи на современные, он перечислил причины, по которым считает эту аналогию уместной.

«Сегодня мы как будто видим повторение и продолжение этих событий. Ожили гнилые трупы, которые извлекли из могил современные петлюровцы и самостийники, действующие по указке западных хозяев — новых интервентов. А цитаты из книг Булгакова и Островского, Катаева и Паустовского звучат как актуальная публицистика», — заявил он.

По словам Аксенова, единственным решением сложившейся ситуации является «выкорчевывание украинского нацизма», который, по его мнению, родился из украинского национализма.

Он добавил, что страницу Гражданской войны получится перевернуть лишь после создания «русского мира».

Гражданская война в России продолжалась после падения монархии с 1918 по 1922 год и закончилась победой большевиков. Датой ее окончания считается 25 октября. Сторонами конфликта выступали разрозненные общественные и политические группировки. Ученые предполагают, что жертвами Гражданской войны стали от 10 миллионов до 17 миллионов человек. Еще несколько миллионов были вынуждены покинуть страну.

Ранее историки провели параллели между Первой мировой войной и СВО.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Механическая штукатурка стен
Механическая штукатурка стен
Похоже, Age of Empires 2 Definitive Edition выходит на приставках Xbox — стратегия получила рейтинг
Похоже, Age of Empires 2 Definitive Edition выходит на приставках
Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Команда Xbox упустила Genshin Impact и теперь ищет китайские хиты для Game Pass
Команда Xbox упустила Genshin Impact и теперь ищет китайские хиты для
Аксенов увидел в СВО продолжение Гражданской войны
Аксенов увидел в СВО продолжение Гражданской войны
Как правильно выбрать обручальные кольца, чтобы брак был долгим и счастливым
Как правильно выбрать обручальные кольца, чтобы брак был долгим и
Собчак высказалась о Каспарове вслед за назвавшим его придурком Илоном Маском
Собчак высказалась о Каспарове вслед за назвавшим его придурком
Пересаженная печень может прожить больше ста лет
Пересаженная печень может прожить больше ста лет
Турция потребовала от России дать скидку на газ и подождать
Турция потребовала от России дать скидку на газ и подождать
Серьезный разговор с бабушкой на повышенных тонах
Серьезный разговор с бабушкой на повышенных тонах
Польша ужесточит условия пребывания в стране украинских беженцев
Польша ужесточит условия пребывания в стране украинских беженцев
В Мелитополе прогремел сильный взрыв
В Мелитополе прогремел сильный взрыв

Топ на сегодня

Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС
Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС
На шоу "Влюбись, если сможешь" с Анной Хилькевич произошел скандал: Белов избил Анохина
На шоу "Влюбись, если сможешь" с Анной Хилькевич произошел
Овнов ждет исцеление, а Козерогов щедрые подарки: какой день недели с 24 по 30 октября 2022 года станет удачным для каждого знака зодиака
Овнов ждет исцеление, а Козерогов щедрые подарки: какой день недели с
Продавцы Wildberries пожаловались на новые проблемы
Продавцы Wildberries пожаловались на новые проблемы
Депутат рассказал, на чьи деньги Максим Галкин построил свой замок
Депутат рассказал, на чьи деньги Максим Галкин построил свой замок

Еще по теме

Аксенов ответил на инициативу Порошенко создать группу «друзей по деоккупации Крыма»
Аксенов: Нацизм стал неотъемлемой частью государственной идеологии Украины
«Нацизм — неотъемлемая часть государственной идеологии Украины», — Аксенов
Аксенов описал резолюцию ПАСЕ о «терроризме» России словами «мусорное решение»