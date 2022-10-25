. Александр Устюгов был экстренно госпитализирован

Актера Александра Устюгова увезли на скорой помощи. Звезда фильма «Двадцать восемь панфиловцев» оказался в больнице. Его состояние оценили как средней тяжести. Александр Устюгов знаком многим зрителям. Он является не только актером, но и режиссером. В его копилке десятки ярких ролей, в том числе в фильме «Двадцать восемь панфиловцев». 24 октября стало известно, что артист был госпитализирован. Отмечается, что он почувствовал себя плохо о обратился к врачам.Отмечается, что Александр в больницу из-за проблем с сердцем. Состояние артиста оценили как средней степени тяжести. Также сообщается, что несколько дней он проведет в стационаре, об этом пишет Telegram-канал «112». Напомним, что известность ему принесли роли, чаще всего он снимался в боевиках. Он отметился в картинах «Ментовские войны», «Викинг», «Союз спасения».