. Алина Ланина прошла семь кругов ада перед второй беременностью
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Алина Ланина прошла семь кругов ада перед второй беременностью

Алина Ланина прошла семь кругов ада перед второй беременностью
Актриса Алина Ланина едва не развелась и не лишилась жилья. В 2019 году Алина Ланина стала обладательницей дома в Подмосковье. Однако из-за личных обстоятельств от собственного жилья артистке пришлось отказаться. 33-летняя звезда «Защитников» поделилась подробностями личной жизни. Оказалось, почти три года артистке вместе с супругом приходится кочевать по съемным апартаментам. «В конце 2019-го я купила участок, на нем возвели небольшой домик. В пятницу где-то между грузчиками, скотчем, съемками, акушерками я продала свой дом мечты. Мы, очевидно, выросли из этого проекта. В соседях у меня был однокурсник мужа Сергей Бурунов и пара продюсеров. Мы могли бы снять неплохое кино про подмосковную жизнь. Но мы решили купить новое гнездышко», — пишет Алина.
Находясь в поиске собственной недвижимости, семья сняла первую попавшуюся квартиру, о чем через пару месяцев пожалела. Помимо скандальных соседей у супругов возникли финансовые трудности. «Она стала для нас слишком дорогой и маленькой. За один этот вторник мы нашли новое жилье за городом, поближе к роддому, побольше, дешевле, без соседей и срочно переехали. Нам не вернули залог, хотя мы заранее предупредили. Наша няня в отпуске. Сломался грузовой лифт в пять утра (Муж починил). И все остальные прелести переездов», — делится актриса. Сейчас семья расположилась в просторном жилье, но не теряет надежду приобрести личную недвижимость. Ланина призналась, что из-за проблем едва не треснул ее брак. Блондинке пришлось обратиться к психологу. «Надо было сразу пойти после того как выбрались из Киева в феврале. Но я не предала значение. Потом вся история с жильем. Потом закрылись проекты. Осталась без работы. Новая беременность. И… Я чуть не подала на развод в августе», — откровенничает она в личном блоге.
# Шоу-бизнес Ланина Алина
По материалам: z-aya

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