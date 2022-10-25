. Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в него по праздникам
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Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в него по праздникам

Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в него по праздникам
Выяснилось, как певица Алла Пугачева собирается поступить со своим шикарным замком в деревне Грязь. Вопреки всем слухам, ходившим вокруг подмосковного замка Аллы Пугачевой, шикарный особняк остается в собственности звезды эстрады. Как стало известно, певица, сбежавшая из России в Израиль с мужем и детьми, отказалась от идеи продать недвижимость. Не собирается артистка, однако, и оставлять собственность кому-то из членов семьи, а продолжит пользоваться ею для собственных нужд, но уже не столь активно, как раньше. По словам инсайдеров из окружения Пугачевой, уезжая, певица оставила замок на попечение Кристины Орбакайте, которая не покинула страну, именно она решает все важные вопросы, связанные с особняком. А содержит дом в надлежащем состоянии штат прислуги, работавшей с Аллой Борисовной долгие годы. Это сделано для того, чтобы певица могла наведываться в замок, когда у нее появится такая возможность.  
«Алла Пугачева собирается приезжать в свой замок в деревне Грязь на праздники. Как на дачу. Например, на Новый год или майские… Пока одни ездят в это время по заграницам, знаменитость, живущая сейчас в Израиле, напротив, будет посещать Родину… За имением присматривает штат прислуг, да и дочь певицы Кристина Орбакайте держит всё под контролем», — сообщают авторы Telegram-канала «НеМалахов». Напомним, после отъезда Пугачевой из страны многие решили, что артистка продаст загородный особняк. Называли даже сумму в один миллиард рублей, которую она якобы просит за недвижимость. Однако риелторы сомневались, что на этот замок найдется покупатель, а некоторые злопыхатели предрекали, что дом скоро придет в запустение.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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