. Американская писательница выиграла дело о плагиате против племянницы Пастернака
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Американская писательница выиграла дело о плагиате против племянницы Пастернака

Американская писательница выиграла дело о плагиате против племянницы Пастернака

Американская писательница выиграла дело о плагиате против племянницы ПастернакаПисательница Лара Прескотт выиграла дело о плагиате против племянницы Бориса Пастернака

Американская писательница Лара Прескотт выиграла дело о плагиате против внучатой племянницы Бориса Пастернака Анны. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2021 году родственница автора «Доктора Живаго» обратилась в суд и заявила, что некоторые сцены из книги Прескотт «Секреты, которые мы храним. Три женщины, изменившие судьбу "Доктора Живаго"» скопированы из ее произведения «Лара. Нерассказанная история любви, вдохновившая на создание "Доктора Живаго"». Прескотт в ответ обвинила племянницу Пастернака в копировании отрывков из ее ранних книг.

В своей книге Анна Пастернак излагает теорию о том, что Ольга Ивинская, жена ее двоюродного дедушки, была реальным источником вдохновения для Лары Антиповой — центрального персонажа «Доктора Живаго». Прескотт, в свою очередь, подчеркнула, что она была названа в честь этой героини. Она сказала судье, что публикация ее романа была «реализацией мечты всей жизни», но судебное дело превратило успех ее бестселлера в кошмар.

Судья Эдвин Джонсон пришел к выводу, что работы обеих женщин основаны на одном и том же материале. По его словам, Прескотт использовала такие источники, как мемуары Ольги Ивинской «Пленница времени» и «Дело Живаго» Питера Финна и Петры Куве. При этом на книгу племянницы Пастернака она опиралась как на второстепенный источник. В итоге американская писательница выиграла дело на сумму два миллиона фунтов.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания
США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания
Приключенческая RPG в стиле киберпанк Neon Blood выйдет на Xbox в 2023 году
Приключенческая RPG в стиле киберпанк Neon Blood выйдет на Xbox в
Американская писательница выиграла дело о плагиате против племянницы Пастернака
Американская писательница выиграла дело о плагиате против племянницы
Маск назвал дату закрытия сделки по покупке Twitter
Маск назвал дату закрытия сделки по покупке Twitter
Кадыров назвал Украину территорией России
Кадыров назвал Украину территорией России
Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в него по праздникам
Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в
Даня Милохин будет сосать за свой демарш, заявила Лена Миро
Даня Милохин будет сосать за свой демарш, заявила Лена Миро
Стас Михайлова признался, что алкоголь и хлеб его секрет молодости
Стас Михайлова признался, что алкоголь и хлеб его секрет молодости
Филиппу Киркорову признался в любви известный певец
Филиппу Киркорову признался в любви известный певец
Наталия Медведева первый раз поделилась семейными кадрами с детьми
Наталия Медведева первый раз поделилась семейными кадрами с детьми
Сторонники ЕР помогут людям с нарушением слуха
Сторонники ЕР помогут людям с нарушением слуха
Какой райдер у Максима Галкина
Какой райдер у Максима Галкина

Топ на сегодня

Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Механическая штукатурка стен
Механическая штукатурка стен
Ермакова решила стать писательницей
Ермакова решила стать писательницей
10 интересных и необычных фактов о мужском достоинстве
10 интересных и необычных фактов о мужском достоинстве
4 явных признака, которые доказывают, что человеком управляют
4 явных признака, которые доказывают, что человеком управляют

Еще по теме

«Анна Каренина» вошла в тройку лучших романов всех времен
Стало известно, что Стэнли Кубрик собирался снимать "Доктора Живаго"
Ирина Дубцова обвинила Анну Asti в плагиате
Нив Кэмпбелл вернется к своей роли в "Крике 5"