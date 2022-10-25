Вадим Карасев

Полковник в отставке Макгрегор: политика Вашингтона подтверждает критическое состояние ВСУ

Американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative назвал странной политику Вашингтона в отношении событий на Украине.

В качестве примера он привел заявление бывшего директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса, что западные страны во главе с Вашингтоном могут вмешаться в затянувшийся украинский конфликт. «Важно помнить, что Украина — не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», — подчеркнул он.

Подобные предложения являются подтверждением критического состояния украинской армии, подчеркнул Макгрегор, отметив, что без иностранных наемников Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут противостоять наступлению российских войск. «Единственный способ продлить жизнь киевским властям — это готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую, пока не стало слишком поздно», — заявил полковник.

При этом вопросы о затратах и последствиях подобного вмешательства задвинуты американским правительством на второй план. «Интеллектуальный и профессиональный уровень высшего военного руководства Соединенных Штатов на прискорбно низком уровне», — отметил Макгрегор, указав, что единственно верным путем для Вашингтона является посредничество в установлении мира, а не в эскалации ситуации.

Ранее полковник отмечал, что вера президента США Джо Байдена в безграничную мощь Америки стала большой ошибкой, из-за которой именно Россия будет определять судьбу Украины по итогам спецоперации.