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Анна Седокова в слезах обратилась к Меладзе

Анна Седокова в слезах обратилась к Меладзе
Певица Анна Седокова рассказала, что будет петь песни из репертуара группы «ВИА Гры». Артистка, выступая в составе «ВИА Гры», близко общалась с продюсером коллектива Константином Меладзе, но, покинув группу 15 лет назад, певица прервала все контакты с композитором и отказывалась даже отвечать на любые вопросы, связанные с карьерой в популярном проекте. Артистка полагала, что оставила в прошлом тот период, но внезапно у нее появилась потребность связаться с Меладзе, и она осуществила задуманное. Седокова рассказала, что написала продюсеру, последние полгода скрывающемуся за границей, и он ей ответил, что стало для Анны большой неожиданностью. Звезда эстрады рассказала, что обратилась к композитору с просьбой приобрести права на одну из песен «ВИА Гры», Меладзе согласился и одобрил идею бывшей подопечной дать композиции вторую жизнь.
«Представляете, у вас есть мама и папа. И вы поругались, не общаетесь. Но все это время они не перестают быть вашими родителями. Вот примерно такие отношения у меня были с группой «ВИА Гра» последние 15 лет. У меня было требование ко всем журналистам — не задавать вопросы про коллектив. Я считала, что это в прошлом, незачем вспоминать. Но не так давно меня попросили спеть песню «Не оставляй меня, любимый». Эффект был, словно я попала на прием к психологу: я будто открыла дверь, которую держала за семью замками у себя в душе, и у меня полились слезы. Я поняла, что это часть меня. Это то прошлое, которое мне надо принять, чтобы идти дальше», — объяснила Седокова в беседе с Hello!. Анна заключила необходимый договор с продюсером, поработала над новой аранжировкой для хита «ВИА Гры» и в настоящее время готовится выпустить композицию в ротацию и снять на нее клип. Артистка полагает, что песня станет для нее хорошей возможностью реанимировать свою забуксовавшую карьеру и осуществить яркое возвращение на эстраду.
# Шоу-бизнес Седокова Анна
По материалам: z-aya

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