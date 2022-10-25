. Автор Светланы Лободы собирается судиться с Первым каналом
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Автор Светланы Лободы собирается судиться с Первым каналом

Автор Светланы Лободы собирается судиться с Первым каналом
Автор певицы Светланы Лободы заявил, что получил моральный ущерб. Олег Влади, написавший для Лободы песню «К черту любовь», подал в суд на Первый канал. Такое решение автор объяснил тем, что не увидел своего имени в титрах передач, использующих его композиции. Теперь Влади требует у Первого канала не только убрать из доступных источников записи эфиров, в которых звучит песня, исполняемая Лободой, но и полтора миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Композитор пытается доказать, что вся эта ситуация негативно повлияла на него — он впал в депрессию, от которой долго и тяжело лечился.
Ближайшее слушание по данному делу назначено на 27 октября. Напомним, Светлана Лобода покинула Россию в конце февраля и объявила о расторжении любых связей с нашей страной. Теперь 40-летняя артистка намерена покорять Европу и США. Вот только мало кто верит в успех исполнительницы, которая, к слову, еще недавно считала себя номером один в РФ. «Лобода скоро сгинет в мире шоу-бизнеса. У нее уже начались очень большие проблемы: концертов почти нет. Иногда приглашают на корпоративы, где она исполняет песни на русском языке по старинке. В России ее больше вряд ли увидят, так как ей въезд сюда запрещен. На Западе она никому не нужна. Здесь следует вспомнить народную мудрость: не плюй в колодец, придется еще воды напиться. Но она про нее забыла. Недавно Светлана хотела выступить в Германии, но не получилось. Никаких перспектив у нее не вижу: скоро про Лободу все забудут, она будет петь в ресторанах Америки», — отмечал по этому поводу продюсер Сергей Лавров в интервью с Prozvezd.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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