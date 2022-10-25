Башаров выступит в "Ледниковом периоде" в женском платье перед критиковавшей его за битье жен Тарасовой
В эту субботу выйдет третий выпуск популярного шоу Первого канала "Ледниковый период". Участвующего в проекте Марата Башарова можно будет увидеть в необычном образе. Скандальный актер неожиданным образом перевоплотится в женщину.
В Сети появились кадры, на которых Марат Башаров танцует на льду в эффектном женском наряде - ночной сорочке и пеньюаре.
Артист поменялся гендерными ролями со своей партнершей Оксаной Домниной, выступившей в мужском костюме.
В ходе выступления с Марата Башарова слетел парик. В итоге актер предстал перед зрителями абсолютно лысым.
Темой третьего эпизода "Ледникового периода" стало мировое кино. При этом в кресло жюри наконец вернулась тренер Татьяна Тарасова, являющаяся давним недругом Марата Башарова.
Тарасова обвинила Башарова в подлости
Татьяна Тарасова с давних пор конфликтует с актером после того, как в СМИ появилась информация о том, что он избивал собственных жен.