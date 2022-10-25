. Башаров выступит в "Ледниковом периоде" в женском платье перед критиковавшей его за битье жен Тарасовой

Вадим Карасев

В эту субботу выйдет третий выпуск популярного шоу Первого канала "Ледниковый период". Участвующего в проекте Марата Башарова можно будет увидеть в необычном образе. Скандальный актер неожиданным образом перевоплотится в женщину.

В Сети появились кадры, на которых Марат Башаров танцует на льду в эффектном женском наряде - ночной сорочке и пеньюаре.

Артист поменялся гендерными ролями со своей партнершей Оксаной Домниной, выступившей в мужском костюме.



В ходе выступления с Марата Башарова слетел парик. В итоге актер предстал перед зрителями абсолютно лысым.

Темой третьего эпизода "Ледникового периода" стало мировое кино. При этом в кресло жюри наконец вернулась тренер Татьяна Тарасова, являющаяся давним недругом Марата Башарова.

Тарасова обвинила Башарова в подлости

Татьяна Тарасова с давних пор конфликтует с актером после того, как в СМИ появилась информация о том, что он избивал собственных жен.

Были в "Ледниковом периоде" люди, по отношению к которым у меня сплошной негатив. И я говорю об этом открыто! Ну как можно нормально разговаривать с Маратом Башаровым? То, что он избил свою супругу — низость и подлость. Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. И он прекрасно знает об этом. Я уже не в том возрасте, чтобы угождать и молчать. Да и с детства говорила то, что считала нужным