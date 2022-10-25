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Белый дом прокомментировал информацию о проверке деятельности Маска

Белый дом прокомментировал информацию о проверке деятельности МаскаБелый дом заявил, что не проверяет деятельность Маска после его заявлений по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала информацию о том, что американская администрация проводит проверку деятельности миллиардера Илона Маска после его заявлений о конфликте на Украине. Ее слова передает РИА Новости.

«Знаю, что к этому есть большой интерес. Мы слышали об этих сообщениях. Эти сообщения не соответствуют действительности», — сказала Жан-Пьер, подтвердив, что власти не ведут проверки в отношении Маска.

О том, что заявления Илона Маска касательно Украины вызвали беспокойство в Белом доме, ранее сообщал Bloomberg. The Washington Post указывал, что опасения у властей вызывает и возросшее политическое влияние миллиардера.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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